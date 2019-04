"Expedition in die Heimat - Traum-Wanderwege am Rande des Schwarzwalds", SWR Fernsehen (VIDEO)

Stuttgart (ots) -SWR Reisereportage "Expedition in die Heimat: Traum-Wanderwege amRande des Schwarzwalds" am Freitag, 26. April 2019 von 20:15 bis 21Uhr im SWR Fernsehen.Auf welchen vielversprechenden Wanderwegen sich der Ortenaukreiszwischen Bad Peterstal-Griesbach, Oberkirch und Allerheiligenentdecken lässt, erkundet SWR Moderatorin Annette Krause für dieZuschauerinnen und Zuschauer des SWR Fernsehens. MalerischeLandschaften und Burgen, alte Mühlen, pittoreske Wasserfälle undKlosterruinen laden mitten im Herzen des Schwarzwalds nicht nur zuausgiebigen Touren ein, sie erzählen auch vom natur- undtraditionsverbundenen Leben der Menschen in dieser Region. Auf ihremWeg vom Wiesen- über den Schwarzwald- bis zum Himmelssteig trifft dieModeratorin auf einen echten Baron, kostet Spezialitäten wieSchlüsselbrot und erlernt alte Pilgerrituale. Die Sendung "Expeditionin die Heimat: Traum-Wanderwege am Rande des Schwarzwalds" ist amFreitag, 26. April 2019 von 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen zusehen.Heilende Kräfte, Handwerk, Musik und LiteraturDass beim Wandern durch den Schwarzwald spirituelle und heilendeKräfte wirksam werden, erfährt Annette Krause von Naturpark-PfarrerAchim Brodback und beim Lachyoga mit Anna Karina Cassinelli Vulcano.Burg- und Schlossbesitzer Ulrich Freiherr von Schauenburg gewährt aufSchloss Gaisbach Einblicke in die Geschichte seiner Vorfahren, diesich bis ins 11. Jahrhundert zurückverfolgen lässt. Eng verbunden mitder Schwarzwälder Landschaft und Historie zeigen sich auch vieleHandwerksmeister der Region: Etwa Jochen Hättig und Sylvie Mayer, diein der 187 Jahre alten Ölmühle Walz in bewährter StempelpressmethodeÖl herstellen, die Edelbrand-Sommeliere Verena Schmieder oder "Herrder Steine" Lothar Baumann, unterwegs auf der Suche nach Findlingenfür seine Natursteinmanufaktur. Annette Krause macht dieBekanntschaft mit dem ortsbekannten Akkordeonisten Fritz Kessler undlässt sich von einem berühmten ehemaligen Einwohner inspirieren: HansJakob Christoffel von Grimmelshausen, der hier mit seinem"abenteuerlichen Simplicissimus" einen der größten deutschen Romaneschrieb.Fotos über www.ARD-foto.deWeitere Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Linksunter http://swr.li/expedition-in-die-heimat-traumwanderwege.Informationen zur Sendung unter www.SWR.de/expedition.Pressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell