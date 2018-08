"Expedition in die Heimat - Im Herzen des Schwarzwalds", SWR Fernsehen (VIDEO)

Stuttgart (ots) -Reisereportage "Expedition in die Heimat - Im Herzen desSchwarzwalds" am Freitag, 3. August, von 20.15 bis 21 Uhr imSWR-Fernsehen.Im Herzen des Schwarzwaldes gibt es Orte mit einzigartigerGeschichte. Königsfeld wurde vor mehr als 200 Jahren als HerrnhuterBrudergemeinde gegründet und erinnert bis heute mit einemInformationszentrum an das Wirken von Albrecht Schweitzer. Der Arzt,Philosoph und Musikwissenschaftler hatte hier seinenFamilienwohnsitz. St. Georgen war als Produktionsstätte vonDual-Schallplatten weltbekannt und ist heute durch die KunstsammlungGrässlin ein Anziehungspunkt für Kunstliebhaber aus der ganzen Welt.Für die Reisereportage im SWR Fernsehen "Expedition in die Heimat"sammelt Annette Krause im Schwarzwald persönliche Eindrücke undGeschichten. Die Folge "Im Herzen des Schwarzwalds" ist am Freitag,3. August, von 20.15 bis 21 Uhr im SWR-Fernsehen zu sehen.Orte besonderer EnergieDer Yogalehrer Tobias Fritzsche aus St. Georgen führt dieModeratorin zu Orten, denen eine ganz besondere Energie nachgesagtwird. "Landmädchen"-Bloggerin Christin Lehmann lädt Annette Krausezur Kostprobe heimischer Kräuter ein und teilt ihr praktisches Wissenüber einfache Mittel zur Haus- und Garten-Verschönerung mit derModeratorin. Die Biber-Expertin Bettina Sättele rudert mit ihr aufdem Klosterweiher zur Biberburg und zeigt ihr Zugänge in eineTierwelt, die der Öffentlichkeit ansonsten verschlossen bleiben.Hotspot der KunstszeneBeim Besuch im Phonomuseum vermitteln ihr die Experten vor Ort,welchen Reiz und Charme das analoge Musikhören auch imDigitalzeitalter noch immer hat. Die Töchter der Familie Grässlinzeigen Annette Krause in dem kleinen Schwarzwaldstädtchenzeitgenössische Kunstwerke, die St. Georgen zum Hotspot derKunstszene machen. In Königsfeld ist eine der größten PrivatschulenBaden-Württembergs zu finden. Hier lernt Annette Krause, was dasErfolgsmodell der Zinzendorfschulen ausmacht.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter http://x.swr.de/s/expeditionindieheimatPressekontakt:Katja Matschinski, Telefon 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell