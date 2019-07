Expedia-Umfrage zu müffelnden Mitreisenden: Flugpassagiere setzen auf Diskretion und Durchhaltevermögen (FOTO)

München (ots) -Während das Flugzeug langsam Richtung Startbahn rollt, schwappenunangenehme Gerüche von nebenan hinüber und lassen eines zurGewissheit werden: Das wird geruchstechnisch ein unvergesslicherFlug. Genau dieser Situation widmet sich eine aktuelle,internationale Studie von Northstar Research Partners im Auftrag vonExpedia*. Gefragt danach, wie sie mit einem schlecht riechendenSitznachbarn umgehen, waren sich die Teilnehmer aus 23 Ländern einig:Eine diskrete Lösung ist Mittel erster Wahl. Etwa jeder Zweite würdebeim Flugbegleiter um einen anderen Sitz bitten. Außerdem hoch imKurs: den Geruch ignorieren oder verschiedene Strategien, um dasÄrgernis zumindest zu mindern.Deutsche Befragte antworteten ähnlich wie ihre europäischenNachbarn: 46 Prozent würden in Absprache mit dem Flugbegleiter-Teamgern den Sitz wechseln, je etwa ein Fünftel der deutschen Befragtensetzt darauf, die Gerüche möglichst zu ignorieren oder etwas über dieNase zu tun, um das Ärgernis einzudämmen. Zum Vergleich: 44 Prozentder Franzosen und 46 Prozent der Briten würden ebenfalls um einUmsetzen bitten. Lediglich die Aushaltestrategien variieren leicht imeuropäischen Vergleich. So entschieden sich 26 Prozent der Britendafür, die Situation zu ignorieren und auszuhalten - die höchsteProzentzahl auch weltweit, während ein Viertel der Franzosen die Naseabschirmen würden. Eine weitere Abschwächungsstrategie, auf dieweltweit - und damit auch in Europa - etwa ein Fünftel der Befragtenentfielen, ist das Atmen durch den Mund oder in eine andere Richtung.Ein wenig anders als der Rest der Welt äußerten sich asiatischeFlugreisende in der internationalen Befragung. Sie sind diejenigen,die sich am ehesten umsetzen lassen wollen, z.B. 61 Prozent derBefragten Hongkongs und 59 Prozent der taiwanesischen Teilnehmer. AlsAushaltestrategie setzen Passagiere aus Asien vor allem darauf, etwasüber die Nase zu tun (beispielsweise Hongkong: 33 Prozent, Thailand:34 Prozent, Japan: 27 Prozent).Interessanterweise zogen nur drei Nationen innerhalb ihrer Top3-Antworten in Betracht, an den Geruchsverursacher selbstheranzutreten und so Linderung zu bewirken. Nur 31 Prozent derindischen, 21 Prozent der thailändischen und 18 Prozent dermexikanischen Umfrageteilnehmer gaben an, dass sie dem Sitznachbarnhöflich etwas anbieten würden, das den Geruch verbessert, z.B. Parfümoder ein Pfefferminzbonbon.* Die Befragung fand online vom 12. bis 29. April 2019 statt undwurde von Northstar Research Partners im Auftrag von Expediadurchgeführt. Befragt wurden insgesamt mehr als 18.000 Teilnehmer in23 Ländern, darunter 1.003 aus Deutschland. Die Umfrage drehte sichum das Verhalten von Reisenden im Flugzeug und im Hotel.Pressekontakt:Svetlana HirthPR Manager Expedia DeutschlandTel. +44 207 019 2937E-Mail: Shirth@expedia.comOriginal-Content von: Expedia Group, übermittelt durch news aktuell