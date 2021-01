Expedia Aktie: Klare Kaufempfehlung!

Im November brach die Aktie der Expedia Group nach oben aus und reagierte damit auf die Fortschritte in der Impfstoffentwicklung. Es folgte eine mehrwöchige Konsolidierung zwischen der 120- und der 130-USD-Marke, ehe die Aktie in der zweiten Dezemberhälfte wieder Fahrt aufnehmen konnte. Kurz nach der Jahreswende stieg der Kurs im Hoch bis auf 147,54 USD und markierte an dieser Stelle ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



