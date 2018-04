Recklinghausen (ots) -Die österreichische Unternehmensgruppe Schärf (www.schaerf.at)expandiert ihr Systemgastrokonzept "the italian" (www.the-italian.at)nun auch nach Deutschland. Am 26. April eröffnet das ersteCafé-Restaurant der Franchisemarke in Recklinghausen in derOtto-Burrmeister-Allee 1. Die Leitidee des Konzepts kann unter demMotto "morgens, mittags, abends, immer" treffend zusammengefasstwerden. Mit besten italienischen Pasta-Spezialitäten, ofenfrischenPizzen und starkem Fokus auf köstliche Schärf Kaffee- undTeespezialitäten ist "the italian" ein kulinarischerGanztages-Treffpunkt an 365 Tagen im Jahr. Herausragende Architektur,Wohlfühlatmosphäre, bester Service und strengste Qualitätskriterienfür alle Lebensmittel zeichnen die "the italian" Café-Restaurantsaus. Die frisch zubereiteten Speisen werden serviert oder alsTake-away angeboten. Betrieben wird das erste deutsche "the italian"in Recklinghausen in Kooperation mit Geschäftspartner Uwe Suberg,einen allseits anerkannten Gastronomen und Eventdienstleister.Die Schärf Gruppe versteht sich seit mehr als 60 Jahren alsVorreiter im Erkennen von internationalen Gastro-Trends und setztdiese sehr erfolgreich für lokale Märkte um. Beim "the italian", demvon der Schärf-Gruppe entwickelten und mit Geschäftspartner UweSuberg umgesetzten innovativen Café-Restaurantkonzept, werden inZukunft nun auch in Deutschland kulinarische Highlights aus der KücheItaliens angeboten.the italian - alles außer gewöhnlichReinhold Schärf, Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Schärf,über die Expansion nach Deutschland: "Es freut uns, die Eröffnung desersten deutschen 'the italian'-Standortes in Recklinghausen am 26.April 2018 bekanntgeben zu dürfen. Wir haben dieses System inZusammenarbeit mit Herbert Willfurth und Markus Pflug in denvergangenen Jahren sehr erfolgreich als Ganztages-Gastronomiekonzeptvon "morgens mittags abends immer" bereits an weltweit sechsStandorten positioniert. Auch in Deutschland sehen wir mit unseremKooperationspartner Uwe Suberg hier großes Potenzial, wo wir aus derSchärf-Gruppe schon zahlreiche Partner aus den Bereichen Bäckerei,Kaffeehäuser als auch Coffeeshop Company über Jahrzehnte gewinnenkonnten, und haben Recklinghausen als Ausgangspunkt für unsereExpansion des Konzepts 'the italian' gewählt."Internationaler Rollout als nächster SchrittÜber die Eröffnung in Recklinghausen hinaus gibt es bereits Plänefür zumindest 20 weitere Standorte in den kommenden zwei bis dreiJahren in Deutschland. Da große Nachfrage nach dem System besteht unddie Schärf-Gruppe mit einzigartigen Konzepten für Bäckereien undKaffeehäuser bereits positive Erfahrungen in Deutschland gesammeltwurden, gibt es konkrete Pläne diesen großen Rollout vorzubereiten."Das Konzept eignet sich aufgrund der sehr guten wirtschaftlichenDaten und Skalierbarkeit optimal für eine Vervielfältigung am Markt.'the italian' ist ein gelungenes, ausgewogenes Ganztageskonzept, dasinternational erfolgreich etabliert werden kann. Das italienischeLebensgefühl wird durch Architektur, Produkte, Mitarbeiter undAmbiente perfekt umgesetzt - jetzt auch erstmals in Deutschland",gibt Reinhold Schärf einen Einblick. Unter der Franchisemarke "theitalian" (www.the-italian.at) wurden bisher bereits sechs Restaurants- fünf in Österreich, eines in Jerewan/Armenien - eröffnet.Informationen über die Unternehmesgruppe SchärfDie Schärf-Gruppe entwickelt Kaffeekonzepte für Bäckereien undKaffeehäuser, gesamtheitliche Café-Gastrokonzepte sowieFranchisesysteme und zeichnete sich schon in der Vergangenheit durchden Aufbau des weltweit verbreiteten Franchisekonzeptes der"Coffeeshop Company" aus. Schärf ist als Unternehmen bereits seitfast 60 Jahren einschlägig auf diesem Sektor tätig. Dietraditionsreiche und international ausgerichtete SchärfUnternehmensgruppe beschäftigt sich intensiv mit allen Facetten einergenussvollen Kaffeewelt: Von selbst entwickelten und patentiertenKaffeemaschinen über die eigene Kaffeeröstung bis hin zuganzheitlichen Gastrokonzepten. In der Zentrale sind rund 90Mitarbeiter beschäftigt. Weltweit werden unter der Marke CoffeeshopCompany an mehr als 250 Standorten rund 3500 Menschen Arbeitsplätzegeboten und in der Schärf-Gruppe rund 50 Mio. Tassen Kaffee pro Jahrverkauft.Foto/Rendering: Abdruck frei, Copyright Schärf - The Art of CoffeePressekontakt:Alexander Schärf & Söhne GmbHMagdalena NovacekTel.: +43 5 9010 4342E-Mail: magdalena.novacek@schaerf.atBrandenstein CommunicationsChristina BrandensteinTel. +43 1 3194101-16E-Mail: christina@brandensteincom.atBetterBedi KommunikationsberatungCatrin BediTel.: +49?40?271?670 80E-Mail: bedi@betterbedi.comOriginal-Content von: Alexander Schärf & Söhne GmbH, übermittelt durch news aktuell