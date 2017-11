Exotisches von nebenan! - Die etwas anderen Milchmischgetränke für die kalte Jahreszeit (AUDIO)

Piding (ots) -Anmoderationsvorschlag:Mit welchem Getränk starten Sie denn am liebsten in den Tag oderwärmen sich jetzt, in der kalten Jahreszeit, auf? Kaffee und Tee odervielleicht mit einer heißen Schokolade - also dem klassischen Kakao?Keine schlechte Idee, denn Milch als Grundlage vom Kakao ist einechtes Superfood und stärkt Körper und Immunsystem, grade jetzt beidiesem Erkältungswetter. Aber muss es eigentlich immer der klassischeKakao sein? Was man mit Milch noch alles machen kann, weiß HelkeMichael.Sprecherin: Zu viel Kakao geht gar nicht, sagt Spitzenkoch FlorianLechner, der Kakao schon als Kind gern getrunken hat, den Klassikeraber nun in acht Milchmischgetränken völlig neu interpretiert.O-Ton 1 (Florian Lechner, 10 Sek.): "Ich habe mit der ganzenAlpenregion gezaubert, ob Latschenkiefer, ob Bergheu. Einfachtraumhaft, mal andere Dinge, die nicht normalerweise imMilchmischgetränk sind, mit reinzupacken."Sprecherin: Seine Ideen nimmt er vom Kochen. Dabei entstehen dannKreationen wie weiße, heiße Schokolade mit Tonkabohne undBergheuaroma, was nicht nur Lechners Gäste mögen.O-Ton 2 (Florian Lechner, 17 Sek.): "Meine Kinder sind totalbegeistert. Also, das lieben sie. Aber genauso kann man das mit Roteroder Gelber Bete und Ingwer machen. Oder mit Latschenkiefer undBirne. Also ich bin da ganz flexibel und mir fällt jeden Tageigentlich was Neues dazu ein. Und ich find's traumhaft, mit dieserAlpenregion und mit dieser Milch zu zaubern."Sprecherin: Basis für seine Milchmischgetränke ist Kuhmilch. VonAlternativen wie Mandel- oder Sojamilch hält er nicht viel.O-Ton 3 (Florian Lechner, 19 Sek.): "Wissen Sie, wo die meistenMandeln herkommen - für die Mandelmilch? Aus Kalifornien und Spanien.Und für mich nicht ganz nachvollziehbar, dass man diese weiten Wegein Kauf nimmt, wenn das wirklich Gute oder das Beste eigentlich vorder Haustür liegt, wie zum Beispiel die Berchtesgadener Land Milch,die genauso viele Vitamine oder sogar mehr Vitamine, Mineralstoffe,Calcium etc. enthält.."Abmoderationsvorschlag:Es muss nicht immer ein heißer Kakao oder ein Bananenshake sein.Mit Milch als Basis und regionalen Obst- und Gemüsesorten kann manziemlich kreativ werden. Mehr Infos und Rezepte finden Sie unterwww.bergbauernmilch.de.Pressekontakt:Larissa Nubertc/o modem conclusa gmbhJutastraße 580636 München089 746308-38http://www.modemconclusa.denubert@modemconclusa.deOriginal-Content von: Milchwerke Berchtesgadener Land, übermittelt durch news aktuell