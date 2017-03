Exotischer Zeitarbeits-Spezialist unter Top-Arbeitgebern (FOTO)

Crailsheim (ots) -Das Top Employers Institute zeichnete kürzlich 158 Unternehmen alsTop-Arbeitgeber aus. Darunter auch eines, das sich auf Zeitarbeitspezialisiert hat. Mit einem einzigartigen Führungsmodell schafft esdie Franz & Wach Personalservice GmbH in die Spitze der deutschenArbeitgeber-Elite.Auf den ersten Blick bestand kein Handlungsbedarf: 2015 war Franz& Wach Wachstumsführer der Zeitarbeitsbranche. Die Auftragsbüchersind gefüllt, die konjunkturelle Lage günstig. Da trittBundesarbeitsministerin Andrea Nahles auf den Plan. Sie will denZeitarbeitsfirmen das Geschäft verderben. Equal Pay, Bürokratie undHöchstüberlassungsdauer sollen das Geschäft mit der Leiharbeitunattraktiv machen.Doch Gerhard Wach lässt sich nicht Bange machen. Der Firmeninhaberglaubt an das Instrument Zeitarbeit, denn er ist mit Leib und SeeleArbeitgeber. Also fragt er sich, wie er sein Unternehmen trotzschlechter Rahmenbedingungen zukunftssicher macht. Er nimmt dieHerausforderung an - und seine Mitarbeiter auch. Denn sie alle sindder Überzeugung, dass Arbeit glücklich machen kann und muss. Genau soentstehen Produktivität und Leistung. Dem Firmengründer ist klar:Nahles' Änderungen werden die Fluktuation anheizen. Es wird vermehrtzu kürzeren Einsätzen kommen. Die Bindung des einzelnen Mitarbeitersan das Unternehmen wird dann besonders wichtig. Und: Mitarbeitermüssen Jobs haben, die sie leidenschaftlich gerne ausüben.Darum entschließt er sich, alles zu ändern. Gerade als es ambesten läuft. Gerade als er den Mitbewerbern davoneilt. Wach schafftdie Zeiterfassung ab und gewährt unbegrenzten Urlaub. DieAngestellten sollen sich nicht mit Resturlaub beschäftigen, sondernum Mitarbeiter und Kunden kümmern. Planzahlen werden abgeschafft,Umsatzvorgaben gestrichen. Ein neues Führungsmodell verteilt dieMacht um. Von oben nach unten. Jetzt entscheidet die Filiale vor Ort.Die Zentrale übernimmt eine dienende Funktion. Am Ende entsteht einkomplett neues Franz & Wach, mit Unternehmenswerten stattMitarbeiterkontrolle. Die Führung wird so auf den Kopf gestellt, dasses der Zeitarbeits-Spezialist sogar unter die Liste derTop-Arbeitgeber Deutschlands schafft.Steffen Neefe, Country Manager DACH Top Employers Institute,stellt fest: "Unsere Untersuchung hat ergeben, dass Franz & WachPersonalservice GmbH ein herausragendes Mitarbeiterumfeld geschaffenhat und eine große Bandbreite von kreativen Initiativen bietet."Pressekontakt:Franz & Wach Personalservice GmbHPressesprecher Dr. Ralf EisenbeißTel. 07951 29594-16E-Mail ralf.eisenbeiss@franz-wach.deAnschrift: Lange Straße 35, 74564 CrailsheimOriginal-Content von: Franz & Wach Personalservice GmbH, übermittelt durch news aktuell