Exosystems stellt auf der MEDICA erstmals personalisierte neuromuskuläre Rehalösung vor

Das aufstrebende koreanische Start-up Exosystems wird seine neueingeführten Initiativen diesen Monat in Deutschland auf der MEDICA,das Weltforum der Medizin, präsentieren.Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - Diesen Monat stellt daskoreanische im Gesundheitswesen tätige Robotik-Start-up Exosystems(https://www.exosystems.io/) auf der MEDICA 2018 (https://www.medica-tradefair.com/vis/v1/en/exhibitors/medcom2018.2598352?oid=80396&lang=2&_query=exosystems&ssoResponse=eyJhbGciOiJBMjU2R0NNS1ciLCJlbmMiOiJBMjU2R0NNIiwiaXYiOiJWYW1CaENueUpXZzhNblExIiwidGFnIjoiWHhraGVObW5oT3pSajlXazBTQmVDZyJ9.dfN6PDSzGHEMk0TxqdhHkNrW-WDSQJCxf5Blwu2Ys44.Y8XDTbhpvGmME0OG.wKhx9qJA4QUzfJJtwdFnFZvndTXat5n3EhmpjKKRSQCnWKKNkP8Y7LlgcfLHn3LMrhDcZMpLpLSXWOnOt_ecYjHg4hKrtaE83IL3O5JxxIBGzsTvUXvi5pfz7Q._8SrCQS9-_mP3gu3D8uRqQ) in Düsseldorf, Deutschland, dem Markt sein erstesProdukt vor.Das ICT-Rehabilitationsgerät mit dem Namen exoRehab(https://www.exosystems.io/solution) bietet Patienten, dieneuromuskulärer Rehabilitation bedürfen, eine "personalisierteRehabilitations-Anleitung".Im Gegensatz zu den meisten elektrischen Stimulationsgeräten, wiez. B. FES-Geräte oder ICT-Rehalösungen, bietet das exoRehabelektrische Stimulation, über die Patienten therapeutischeStimulation und personalisierte Übungen erhalten können. Das Programmermöglicht Anwendern auch, auf ihren individuellen Körperdatenbasierende Reha-Übungen durchzuführen und den Gesundheitsstatus derbetroffenen Körperbereiche zu überwachen."Getreu unserem Firmenethos - 'Gesundheit und mehr' - möchten wirMenschen ermöglichen, im Bereich medizinische Rehabilitation diemenschlichen Grenzen zu überwinden", äußert sich Hooman Lee, CEO vonExosystems, zur Veröffentlichung von exoRehab. "Wir streben danach,Menschen äußerst effektiv und effizient beim Wiedererlangeneingeschränkter körperlicher Fähigkeiten zu helfen, während wirgleichzeitig den Prozess insgesamt optimieren."Die Mehrheit herkömmlicher Rehabilitationsverfahren bietetausschließlich straffe, rigide Trainings- und Genesungsmethoden. Mitdem exoRehab soll durch die Generierung personalisierter physischerund elektrischer Stimulationsprogramme, die auf denMuskel-Skelett-Daten der Anwender basieren, die effektivste undeffizienteste Rehabilitation geboten werden.Bei der Entwicklung von exoRehab stieß das Unternehmen auf dreiProbleme, denen Patienten während ihres Rehabilitationsprozessesbegegnen, und legte dementsprechende Zielsetzungen für das Gerätfest.Die drei Hauptprobleme herkömmlicher Rehabilitationsverfahrensind: sich wiederholende, langweilige Bewegungsabläufe, abgelegeneKliniken und knappes Angebot an Reha-Diensten. Das exoRehab wurdeentwickelt, um diese Probleme durch seine Funktionen zu bewältigen,wie z. B. Tragbarkeit, Gamification-Übungen und medizinischeAI-Datenerfassung.Auch wenn das Unternehmen mit dem exoRehab seinen ersten Vorstoßin den Hardware-Markt wagt, hat sich das Start-up in medizinischenKreisen bereits einen Namen verschafft. Die bisherigen Leistungen desUnternehmens in der medizinischen Landschaft umschließen industrielleMeilensteine, wie z. B. die vollständige Zulassung durch daskoreanische Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit(KFDA) und das K-GMP-Verfahren (Korea Good Manufacturing Practice).Zu den bestehenden Partnern des Unternehmens zählen u. a. die NGOMedipeace sowie die medizinischen Institute des Seoul NationalUniversity Bundang Hospital und Wonju Severance Christian Hospital.Das unternehmenserste Rehabilitationsgerät ist für den Einsatz aufeuropäischen und nordamerikanischen Märkten bereit und wirdExosystems und seine Partnerunternehmen im medizinischen Bereichunterstützen. Zusätzlich soll das Angebot zukünftig auf direkt an denVerbraucher gerichtete Abonnement-Pläne erweitert werden.Nehmen Sie auf dem Weltforum für Medizin in Deutschland (MEDICA) (https://www.medica-tradefair.com/vis/v1/en/exhibitors/medcom2018.2598352?oid=80396&lang=2&_query=exosystems&ssoResponse=eyJhbGciOiJBMjU2R0NNS1ciLCJlbmMiOiJBMjU2R0NNIiwiaXYiOiJWYW1CaENueUpXZzhNblExIiwidGFnIjoiWHhraGVObW5oT3pSajlXazBTQmVDZyJ9.dfN6PDSzGHEMk0TxqdhHkNrW-WDSQJCxf5Blwu2Ys44.Y8XDTbhpvGmME0OG.wKhx9qJA4QUzfJJtwdFnFZvndTXat5n3EhmpjKKRSQCnWKKNkP8Y7LlgcfLHn3LMrhDcZMpLpLSXWOnOt_ecYjHg4hKrtaE83IL3O5JxxIBGzsTvUXvi5pfz7Q._8SrCQS9-_mP3gu3D8uRqQ) in Halle 115 an Stand 57 an einerDemonstration von exoRehab teil.Hochauflösende Fotos vom exoRehab stehen hier (https://www.dropbox.com/sh/4npeeytxxs0o36w/AADHxZvXqQNxRuO5iPFgArnRa?dl=0) zum Downloadbereit.Informationen zu ExosystemsExosystems ist ein südkoreanisches im Gesundheitswesen tätigesRobotik-Unternehmen, das durch SparkLabs(http://www.sparklabs.co.kr/lb/index.php), Kakao Ventures(http://www.kakaoventures.co.kr/) und Mitgliedsunternehmen vom K-ICTBorn2Global Centre (http://www.born2global.com/) finanziert wird. DasProdukt von Exosystems, exoRehab, bietet eine tragbare Reha-Lösungfür Rehabilitationspatienten. Die Rehabilitationslösung desUnternehmens stellt Patienten durch die Analyse derRehabilitationsaktivitätsdaten von Anwendern für die personalisierteGesundheitsversorgung ein optimiertes Übungsprogramm bereit.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/781725/exoRehab_Product_Package.jpgPressekontakt:Root Communications for Exosystemsexosystems@rootcomms.com+1-347-508-3103Original-Content von: Exosystems, übermittelt durch news aktuell