Exoskelett für die Produktion: Debüt des German Bionic CRAY X auf der Hannover Messe

Augsburg (ots) -- Erstes aktives Exoskelett "Made in Germany" für renommiertenHermes Award nominiert- German Bionic auf der Hannover Messe: Halle 17 / Stand D13Der Augsburger Robotik-Spezialist German Bionic stellt erstmals imRahmen einer internationalen Industriemesse sein aktives ExoskelettGerman Bionic CRAY X vor. Exo- oder Außenskelette sindMensch-Maschinen-Systeme, die menschliche Intelligenz mitmaschineller Kraft kombinieren, indem sie die Bewegungen des Trägersunterstützen oder verstärken und so das Risiko von Arbeitsunfällenund überlastungsbedingten Erkrankungen verringern. DasHightech-Unternehmen aus Bayern ist der erste deutsche Hersteller,der die neuartigen, direkt am Körper getragenen Roboter in Serieproduziert. Für diese innovative Technologie, die den Menschen zurückin den Fokus der Industrie 4.0 rückt, wurde das Modell German BionicCRAY X für den international renommierten Hermes Award der HannoverMesse nominiert. Die Verleihung findet am 22. April 2018 im Rahmender offiziellen Messereröffnung durch Bundesforschungsministerin AnjaKarliczek statt."Unsere Arbeitsgesellschaft ist derzeit weit davon entfernt,sämtliche Arbeiten von Robotern erledigen zu lassen. Den meistenEntscheidern ist inzwischen klar geworden, dass nicht jede Art vonmenschlicher Arbeit ökonomisch sinnvoll durch Vollautomatisierungbeziehungsweise durch Robotik-Systeme ersetzbar ist. Flexibeleinsetzbare Exoskelette, wie unser CRAY X, schaffen hier Abhilfe -sei es beim Heben schwerer Lasten im Logistik-Bereich oder in derProduktionstrasse", sagt Dr. Peter Heiligensetzer, CEO von GermanBionic.Das aktiv-assistive Exoskelett German Bionic CRAY X wurde inZusammenarbeit mit führenden Arbeitsergonomen speziell für diemanuelle Handhabe von Gütern und Werkzeugen konzipiert. Bei seinemTräger verringert es den Kompressionsdruck im unteren Rückenbereichbeim Heben schwerer Lasten und beugt dadurch Arbeitsunfällen undMuskel- und Skeletterkrankungen vor. Im German Bionic CRAY X kommenzukunftsweisende mikromechanische Komponenten und ein ergonomisches,ultraleichtes Tragesystem zum Einsatz. Um die Forschung vonintelligenten Mensch-Maschinen- und KI-Systemen voranzutreiben,entwickelt German Bionic derzeit eine Software-Plattform, die aufOpen Source-Technologie und offenen Standards basiert. Hierübersollen zukünftig Sensorik-Daten gesammelt, analysiert und dann zuForschungszwecken anonymisiert frei verfügbar gemacht werden.German Bionic auf der Hannover Messe:Auf der weltweit größten Investitionsgütermesse, die in diesemJahr vom 23.-27. April stattfindet, ist German Bionic mit einemeigenen Messestand in Halle 17 / Stand D13 vertreten. Darüber hinausstellt das Unternehmen ein CRAY X-Exoskelett auf dem Stand des VDITechnologiezentrums (Halle 2 / Stand C40) aus. German Bionic Gründerund CEO Dr. Peter Heiligensetzer wird am Dienstag den 24.4. um 14:40Uhr im Rahmen eines Vortrags für das Forum Automation überExoskelette als sinnvolle Ergänzung zur Automatisierung sprechen.Fotos und weiterführende Presse-Materialien können direkt aus demPressebereich bezogen werden:https://www.germanbionic.de/news-presse/Pressekontakt:Eric EitelTelefon: +49 (0)175 167 08 91E-Mail: ee@germanbionic.comTwitter: @germanbionicOriginal-Content von: GBS German Bionic Systems GmbH, übermittelt durch news aktuell