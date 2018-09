Exoskelett Paexo geht nach erfolgreichen Tests in Serie / Biomechanische Kompetenz von Ottobock macht Arbeitsplätze ergonomisch (FOTO)

Duderstadt (ots) -Am 1. Oktober geht das Exoskelett Paexo in Serie. DasMedizintechnikunternehmen baut damit das neue Geschäftsfeld OttobockIndustrials aus. Innovative Lösungen machen Arbeitsplätze inIndustrie, Logistik und Handwerk ergonomischer. Ziel ist es, Menschenmit körperlich anspruchsvollen Tätigkeiten wie Überkopfarbeit zuentlasten und so gesündere Arbeitsbedingungen zu schaffen. Paexo istdas erste serienreife Produkt: ein passives Exoskelett, das dieBelastungen durch Überkopf- und Überschulterarbeit deutlichreduziert."Bereits in der Entwicklungsphase zeigte sich das große Potenzialunseres Exoskeletts. Bei Tests in ganz unterschiedlichen Branchenbestätigte sich die entlastende Wirkung von Paexo gleichermaßen",sagt Dr. Sönke Rössing, Leiter von Ottobock Industrials. DieErgebnisse aus rund 75 Tests, zum Beispiel bei Luftfahrt- undAutomobilunternehmen, in der Lebensmittelindustrie, bei Werften undauf dem Bau, flossen in die Entwicklung des neuartigen Hilfsmittelsein. "Paexo funktioniert nach biomechanischen Prinzipien, es richtetsich an den Bewegungen des Menschen am Arbeitsplatz aus. WeitereErfolgsfaktoren sind das geringe Gewicht von unter zwei Kilogramm unddie sofort spürbare Entlastung der Arm- und Schultermuskulatur",ergänzt Rössing.Seit 2012 forscht Ottobock an technischen Lösungen, die esMenschen ermöglichen, ihrem Berufsalltag langfristiggesundheitsschonend nachzugehen. Hintergrund sind die wachsendenHerausforderungen, vor denen Industrieunternehmen und das Handwerkangesichts demografischer Entwicklungen stehen. SteigendeLebenserwartung führt zu einer alternden Belegschaft, dazu kommt einMangel an Fachkräften. Daraus resultiert ein erhöhter Bedarf anneuartigen Hilfsmitteln für ergonomische Arbeitsplätze."Hier entsteht ein neuer und rasant wachsender Markt mit vielPotenzial für bahnbrechende Innovationen", sagt Dr. Oliver Scheel,CEO von Ottobock. "Exoskelette für den industriellen Einsatz werdenviele Arbeitswelten nachhaltig verändern. Mit dem biomechanischenKnowhow von Ottobock treiben wir den Wandel voran."Pressekontakt:Gesa LissPublic Relations ManagerOttobock SE & Co. KGaA, Ebertstraße 15 a, 10117 BerlinTelefon: +49 30 398 206 223Handy: +49 151 4416 1837E-Mail: gesa.liss@ottobock.dehttps://www.ottobock.com/paexo.htmlOriginal-Content von: Ottobock, übermittelt durch news aktuell