Exklusivumfrage zur Bundestagswahl

Frankfurt am Main (ots) - Deutsche rechnen mit Fake News - undinformieren sich vor allem im FernsehenGut sechs Monate vor der Bundestagswahl gehen die Parteienallmählich in den Wahlkampf-Modus über. Nach den Erfahrungen bei denUS-Präsidentschaftswahlen in den USA müssen die Partei-Strategen auchhierzulande einige Fragen beantworten, etwa zum möglichen Einflussvon Fake News und den sozialen Medien auf den Wahlausgang. Dass dieöffentliche Debatte um Fake News viele Deutsche alarmiert hat, zeigteine Exklusivumfrage des Fachmediums für Marketing, Werbung undMedien HORIZONT Online aus der dfv Mediengruppe. Satte 44 Prozent derBefragten rechnen damit, dass Falschmeldungen im Bundestagswahlkampfeine entscheidende Rolle spielen werden - und das über alleAltersklassen hinweg.Die Umfrage verdeutlicht auch die Bedeutung der sozialen Medienwie Facebook, Twitter und Co im Wahlkampf. Denn immerhin 9 Prozentder Deutschen nutzen soziale Medien, um sich über politische Themenund das politische Tagesgeschehen zu informieren. Und es sindbeileibe nicht nur die ganz Jungen, bei denen Facebook, Twitter & Cohoch im Kurs stehen. Während 12 Prozent der 18- bis 29-Jährigenangeben, sich im Social Web zu informieren, sind es bei den 30- bis49-Jährigen sogar 13 Prozent. Bei Menschen ab 50 ist die Nutzung vonSocial Media mit einem Anteil von lediglich 5 Prozent deutlichschwächer ausgeprägt.Den größten Einfluss haben hierzulande jedoch noch die klassischenMedien - darunter vor allem das Fernsehen. 24 Prozent der Befragtengeben an, sich im TV über politische Themen zu informieren. Auf Rang2 folgen gedruckte Tageszeitungen, Zeitschriften und Magazine, dieauf einen Anteil von 22 Prozent kommen, gefolgt von Medien-Websitesmit 23 Prozent sowie Radio und Social Media mit jeweils 9 Prozent.Beinahe genauso wichtig (8 Prozent) sind den Deutschen persönlicheGespräche mit Freunden, Bekannten, Nachbarn oder Arbeitskollegen.Informationen der Parteien beziehungsweise Wahlwerbung spielen miteinem Anteil von 3 Prozent dagegen eine untergeordnete Rolle.Für die Umfrage hat Forsa im Februar 2017 510 in Privathaushaltenlebende deutschsprachige Personen ab 18 Jahren befragt. Als Methodekamen computergestützte Telefoninterviews zum Einsatz.