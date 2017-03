Exklusivinterview: Streit um Türkei-Verfassung - Sekretariats-Leiter der 'Venedig-Kommission' warnt vor Erdogans Machtausbau (ARD Brüssel)

Koln/Brüssel (ots) -Sperrfrist: 22.03.2017 00:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Der Leiter des Sekretariats der 'Venedig-Kommission', Dr. ThomasMarkert, hat die Pläne des türkischen Präsidenten Erdogan, mit Hilfedes Referendums Mitte April das Regierungs-System umzubauen und damitseine Macht auszuweiten, mit deutlichen Worten kritisiert.Im Hörfunk-Interview mit dem ARD-Europastudio Brüssel sagteMarkert: "Es ist sehr problematisch, wenn sich so viel Macht in denHänden einer Person konzentriert. Und es de facto niemanden gibt, derKontrolle ausüben kann."Der Jurist wies insbesondere darauf hin, dass der türkischePräsident, sollte er sich mit seinen Plänen durchsetzen, praktischuneingeschränkt regieren könne: "Er kann Minister, Vizepräsidentenernennen nach Belieben. Es gibt keine wirkliche parlamentarischeKontrolle dessen, was er macht. Hinzu kommt, dass auch die Justiz alsKontrollorgan weitgehend ausfällt."Den Begriff 'Diktatur' vermeidet Markert, immerhin müsse sich derPräsident alle fünf Jahre Wahlen stellen. Allerdings geschehe diesaus einer Position heraus, in der er "den gesamten Staatsapparatkontrolliert". Aus Sicht Markerts ist nicht nur der Inhalt derReformen problematisch, sondern auch der Zeitpunkt.Die Regierung hatte nach dem Putsch-Versuch durch die Militärs denAusnahmezustand verhängt: "Wir sehen in der Türkei, dass derAusnahmezustand mit sehr starken Einschränkungen politischer Rechteverbunden ist. Dies ist sicher kein geeigneter Zeitpunkt für eineReferendum über eine so wichtige Frage."Darüber hinaus kritisiert Markert im ARD-Hörfunk-Interview dieEinschränkungen der Pressefreiheit in der Türkei. "Etliche Zeitungenund Fernsehsender sind verboten und enteignet worden und wurden anPersonen, die der Regierung näherstehen, übergeben." Ihre'Wächterfunktion' wahrzunehmen sei den Medien im Land derzeit "nureingeschränkt möglich". Zum Fall des inhaftierten'Welt'-Korrespondenten Denis Yücel wollte Markert sich nicht äußern:Es sei nicht Aufgabe der 'Venedig-Kommission', Einzelfälle zu prüfen,sondern eher, die allgemeine Gesetzeslage im Auge zu behalten.Die 'Venedig-Kommission' ist ein dem Europarat angegliedertesExperten-Gremium, das europäische Staaten in Verfassungsfragen berät.In einem kürzlich veröffentlichten Gutachten hatten die Juristen vordem Abgleiten der Türkei in eine 'Autokratie' gewarnt.Bitte Sperrfrist beachten: 22.3.2017, 0.00 Uhrwww.ard-foto.dePressekontakt:WDR Presse und InformationTelefon 0221 220 7100E-Mail: wdrpressedesk@wdr.depresse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell