Köln (ots) -Die in der niederländischen Verfassung garantierte Religionsfreiheitist nach Ansicht der niederländischen Politikers Geert Wilders nichtauf den Islam anwendbar, da es sich beim Islam weniger um eineReligion als um eine Ideologie handele, die sich als Religionverkleide. In einem Exklusivinterview für das "ARD Europamagazin -Bericht aus Brüssel" vergleicht er den Islam mit totalitären Systemenwie Kommunismus oder Faschismus: "Im Koran steht mehr überAntisemitismus als es jemals in Hitlers 'Mein Kampf' oder anderenfurchtbaren Büchern gab", behauptet Wilders, der gerne provoziert undauch schon mal von "marokkanischem Abschaum" spricht.Der Rechtspopulist hat gute Chancen, mit seiner "Partei für dieFreiheit" bei den Wahlen Mitte März zur stärksten politischen Kraftim niederländischen Parlament zu werden. Neben offenerIslamfeindlichkeit setzt er im Wahlkampf auch auf seine Gegnerschaftzur Europäischen Union, aus der er am liebsten austreten möchte.Wegen der Mitgliedschaft in der EU seien die Niederlande keinsouveräner Staat mehr, der über seine Politik entscheiden könne, wennes etwa um Immigration, Finanzen oder Banken gehe: "Eine Demokratiebraucht den Nationalstaat, braucht Unabhängigkeit, seine eigene Fahneund Werte - das ist kein Fanatismus oder Rassismus, sondernPatriotismus," sagt er im Gespräch mit dem "ARD Europamagazin"."ARD Europamagazin - Bericht aus Brüssel", Sonntag, 26.02.2017 um12.45 Uhr im ErstenDas Interview ist bereits heute ab 15 Uhr online zu finden: www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/europamagazin/index.html