Exklusivhotels, Flugausbau und Top-Preise: DER Touristik startet Super-Sommer 2019 (FOTO)

Köln/Frankfurt (ots) -Sonnige Aussichten: Die DER Touristik Deutschland startet gutgerüstet in den kommenden Sommer. Sie setzt auf erweiterteFlugverbindungen und ein vergrößertes Hotelangebot in denbeliebtesten Urlaubszielen beim besten Preis-Leistungsverhältnis."Ein großes und stabiles Angebot zu einem Top-Preis, das bieten wirunseren Gästen im kommenden Sommer", sagt René Herzog, CEO der DERTouristik Central Europe, im Rahmen der Pressekonferenz zurVorstellung der Sommer¬programme 2019 der Veranstalter Dertour, ITS,Jahn Reisen, Meiers Weltreisen und ADAC Reisen in Köln. Preislichprofitieren die Gäste sowohl von Wechselkursen als auch von denEinkaufsvorteilen, welche die fünf Veranstaltermarken der DERTouristik Deutschland generieren.Ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Reisebranche ist ein stabilerFlugmarkt. Mit Blick auf die turbulente Flugsituation des Sommers2018, die viele Urlauber überstrapazierte, fordert René Herzog fürdie Zukunft einen Insolvenzschutz für Airlines, der Kunden mehrSicherheit bietet. Zusätzlich befürwortet Herzog höhere Hürden fürneue Player: "Der Markteintritt ist für neue Carrier zu einfach."Fluglinien sollten zudem nur so viele Flüge verkaufen, wie sie auchtatsächlich durchführen können.Für die kommende Sommersaison zeichnet sich eine stabile undpositive Großwetterlage ab: Erste Buchungstendenzen zeigen, dassneben dem Dauerbrenner Spanien die bereits in diesem Jahr gutgefragten Ziele Türkei, Griechenland, Ägypten und Tunesien imkommenden Jahr die fünf beliebtesten Urlaubsländer sein werden.Mallorca bleibt ein Lieblingsziel der DeutschenEines der beliebtesten Reiseziele ist und bleibt Mallorca. Daranändert auch die West-Ost-Verschiebung rund um das Mittelmeer nichts,die mit der Rückkehr der preisattraktiven Ziele Türkei, Ägypten undTunesien einhergeht. Die Insel Mallorca punktet mitAbwechslungsreichtum, vielfältigen täglichen Anreisemöglichkeiten ausganz Deutschland und einem differenzierten Hotelangebot fürunterschiedlichste Zielgruppen und Urlaubsbudgets. Die DER Touristikist auf Mallorca mit insgesamt fünf Hotels der Marken Cooee, ClubCalimera und Primasol vertreten. Für den Sommer 2019 nimmt siezahlreiche Exklusivhäuser und zwölf neue Hotels ins Programm.Griechenland: Rekordjahr als Preis-Leistungssieger 2019Auf einer weiteren Top-Platzierung des kommenden Sommers liegtGriechenland. "2019 wird das Griechenlandjahr schlechthin",prognostiziert René Herzog. "Denn das beliebte Reiseland wird derPreis-Leistungssieger unter den Badezielen." Dafür sorgen einehervorragende touristische Infrastruktur mit einem breiten unddifferenzierten Angebot, hohe Hotelstandards, eine guteErreichbarkeit, ein vielfältiges Angebot an Freizeitaktivitäten undkulturellen Schätzen und dennoch günstige Preise. "Die unschlagbareGastfreundschaft der Griechen, ihre leckere Küche, die Tatsache, dassder Urlauber sowohl traumhafte Strände als auch die Antike vor derTür hat, all das macht Griechenland zu einer Perle", so Herzog. VorOrt gibt es 14 DER Touristik Hotels der Marken Lti, Club Calimera,Cooee und Primasol. Neben zahlreichen Familienhotels finden sich inGriechenland auch viele Adults only-Häuser. 43 solcherErwachsenenhotels hat die DER Touristik in Griechenland im Programm.Das entspricht einem Anteil von mehr als 15 Prozent ihrer insgesamt282 Adult Only-Hotels weltweit. Deutlich ausgebaute Flugkapazitätenvon fast allen deutschen Flughäfen aus - insbesondere nach Heraklion,Rhodos, Kos und Korfu - sowie die Aufnahme der Insel Samos in dasITS-Programm ergänzen das starke Portfolio der DER Touristik imkommenden Sommer.Tunesien erholt sich weiterTunesien wird im kommenden Sommer dank eines besonders attraktivenPreisniveaus, das deutlich unter dem anderer Badeziele am Mittelmeerliegt, insbesondere für preisbewusste Paare und Familien interessant."Die tunesischen Hoteliers investieren in ihre touristischeInfrastruktur. Nicht zuletzt, um verstärkt Familien anzusprechen",erklärt René Herzog. Mit einem stark ausgebauten Flugangebot nachMonastir, Enfidha und Djerba unterstützt die DER Touristik diepositive Entwicklung des Reiseziels, in dem sie seit vielen Jahrenbreit aufgestellt ist. Zum Sommer 2019 eröffnen zwei neue DERTouristik Hotels: ein Cooee Hotel auf Djerba und eines in Hammamet.Türkei und Ägypten weiterhin im AufwindAuch die Comebackziele Türkei und Ägypten zeigen für den nächstenSommer schon früh sehr hohe Zuwachsraten. Daher baut die DERTouristik auch hier ihre Bettenkapazitäten aus und vergrößert ihrFlugangebot nach Antalya sowie nach Marsa Alam und Hurghada. Dasbreite Angebot der DER Touristik-Veranstalter beinhaltet acht DERTouristik Hotels in der Türkei und sechs in Ägypten.Albanien: Unbekanntes Badeziel mit PotenzialEin aufstrebendes Urlaubsziel ist, davon ist die DER Touristiküberzeugt, Albanien. Aktuell noch eher als Geheimtipp gehandelt,überzeugt Albanien mit einem hohen Hotelstandard, schönen Strändenund einem Top-Preis-Leistungsverhältnis. Nachdem die DER Touristikden Norden des Landes bereits seit 2018 im Programm hat, erweitertsie zum Sommer 2019 ihr bestehendes Angebot im Norden und bietet neuauch Saranda im Süden des Landes an. In der kommenden Sommersaisonist bei Dertour und ITS erstmals eine Albanien-Rundreise buchbar. IhrHotelangebot wächst um fast ein Drittel auf insgesamt 15 Häuser.Portfolioausbau im Norden der Dominikanischen RepublikAuf der Fernstrecke baut die DER Touristik ihre Marktführerschaftim Norden der Dominikanischen Republik aus. Ihre drei wöchentlichenVollcharter - zwei nach Puerto Plata sowie die einzigeDirektverbindung von Deutschland nach Samaná - fliegen neu auch imSommer. Mit einem ausgebauten Hotelangebot, zwei Cooee Hotels undmehreren Exklusivhäusern hat die Region eine hohe Relevanz innerhalbdes DER Touristik-Portfolios.USA mit stärkerer Nachfrage und günstigen PreisenIn Nordamerika rechnet die DER Touristik mit einem leichtabgeschwächten Kanada-Boom. Für die USA hingegen erwartet sie einewieder anziehende Nachfrage. Diese lassen erste Buchungszahlenerkennen. Durch einen besonders gut kalkulierten Wechselkurs bietetdie DER Touristik für den kommenden Sommer günstige USA-Preise an.Die Programme für ganz Nordamerika werden mit neuen Rundreisen,Ausflügen und Hotels ausgebaut. Erweitert werden auch dieVerlängerungspakete auf den Bahamas.Afrika: Sinkende Preise im Süden, Programmausbau im OstenSehr attraktive Preise bietet die DER Touristik im Sommer 2019auch im südlichen Afrika an: Zehn Prozent günstiger werden Reisennach Namibia und Südafrika bei der DER Touristik, die in diesenZielen Marktführer ist. Ihr Angebot in die Region hat sie mit denaktuellen Jahresprogrammen ausgebaut, die bis Oktober 2019 gültigsind. Darüber hinaus sind insgesamt 150 Lodges und Hotels inSüdafrika schon jetzt für die begehrten Weihnachts- undSilvestertermine 2019 buchbar. In Ostafrika setzt die DER Touristikauf Kenia. Im Sommer 2019 ergänzen zwei neue Safarireisen und einerweitertes Hotelangebot das Portfolio. Zudem nimmt die DER Touristikdie Region Malindi wieder in das Programm von Dertour, ITS, JahnReisen und Meiers Weltreisen auf.Günstigere Preise in Thailand, im Indischen Ozean und in QatarIm kommenden Sommer werden Reisen mit den Veranstaltern der DERTouristik nach Thailand, insbesondere nach Phuket, Khao Lak undKrabi, günstiger als im Vorjahr. Auch im Indischen Ozean sparenUrlauber mit der DER Touristik: Ihre Preise auf den Malediven sinkenum durchschnittlich fünf Prozent. Für Mauritius bleiben dieattraktiven DER Touristik-Preise stabil. Eine deutlichePreisreduzierung bietet die DER Touristik für Qatar an. Aufgrundexklusiver Specials sinken ihre Preise für das arabischeStopover-Ziel um 15 bis 20 Prozent. Damit hat der Konzern die klarePreisführerschaft in Qatar. Bereits seit Winter 2018/2019 werden neueKurzreisen speziell für Stopover-Gäste angeboten. Erstmals Buchungszahlen zeigen, dass das Land auch im Sommer 2019 gefragt ist.