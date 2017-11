Exklusives WDR 4-Radiokonzert mit Peter Maffay am 16. Dezember in Köln

Köln (ots) -Bei einem exklusiven WDR 4 Radiokonzert gibt Peter Maffay am Samstag16. Dezember 2016 in Köln einen Vorgeschmack auf seine Akustik-Tourim kommenden Jahr. Gemeinsam mit seiner Band tritt er für rund 200WDR 4 Hörerinnen und Hörer im Club " Altes Pfandhaus" in der KölnerSüdstadt auf. Karten für das WDR 4 Radiokonzert gibt es nicht zukaufen, sondern nur zu gewinnen. Alle Infos dazu gibt es aufwww.wdr4.de. Für alle, die nicht dabei sein können, überträgt WDR 4live ab 20.00 Uhr.Im kommenden Jahr geht Peter Maffay auf große "Unplugged"-Akustiktour. Songs aus allen Phasen seiner langen Karriere sind dabeiin frischen, neuen Versionen zu hören.Fotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Stefanie Schneck / Kathrin HofWDR Presse und InformationTelefon 0221 220 7125stefanie.schneck@wdr.de / kathrin.hof@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell