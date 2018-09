Exklusives Live-Fußball-UHD-Highlight mit HD+: Länderspiel Deutschland gegen Peru auf RTL UHD

Unterföhring (ots) -- Deutschland gegen Peru am 9. September 2018 um 20.45 Uhr- Bei RTL UHD rollt der Ball erstmalig in Ultra HD mit HDR- HD+ ist exklusiver Verbreitungspartner via Satellit- Angebot ist für HD+ Kunden mit UHD-TV ohne ZusatzkostenempfangbarAm 9. September 2018 präsentiert RTL UHD ein Fußball-Highlight inatemberaubender Bildqualität: Das Länderspiel zwischen Deutschlandund Peru um 20.45 Uhr. Für die Deutschen ist das Spiel in der WirsolRhein-Neckar-Arena in Sinsheim die Chance, die enttäuschende WMendgültig hinter sich zu lassen. Gewinner sind diesmal auf alle Fälledie Zuschauer, denn RTL UHD zeigt das Spiel in noch bessererBildqualität: erstmals wird ein Spiel der deutschenNationalmannschaft in UHD mit HDR gedreht und ermöglicht demBetrachter ein noch hochwertigeres Fernseherlebnis mit schärferenBildkontrasten und intensiveren Farben.HD+ ist auch diesmal, wie schon bei Formel1 und den weiteren RTLFußball Highlights, exklusiver Verbreitungspartner. Dank dieserPartnerschaft erleben Satelliten-Zuschauer mit HD+ immer mehrhochwertige Serien-, Show- und Sporthighlights in einer begeisterndenBildqualität ohne Zusatzkosten. RTL UHD ist neben UHD1 und Travelxp4k bereits das dritte UHD-Angebot, welches über Satellit nur mit HD+zu sehen ist. HD+ greift hierbei auf die langjährige UHD-Erfahrungder MX1 zurück.Empfang mit UHD-Fernseher und HD+ EmpfangsgerätVoraussetzung für das TV-Erlebnis der Extraklasse ist nebenSatelliten-Empfang ein UHD-Fernseher. Ferner benötigen Zuschauer einHD+ Modul, einen HD+ UHD Receiver oder ein HD+ TVkey mit aktivem HD+Sender-Paket.RTL UHD finden HD+ Kunden auf Sendeplatz 319 (kann je nach TVHersteller abweichen).Die Empfangsparameter von RTL UHDSatellit: ASTRA 1KR, 19,2° OstTransponder: 1.013Frequenz: 11391,25 Mhz (Horizontal)Symbolrate: 22.000 Ms/sDatenrate: 20 Mbit/s FEC 5/6Wenn das UHD-TV-Gerät das von RTL UHD verwendete HDR-VerfahrenHybrid Log-Gamma (HLG) unterstützt, erleben Zuschauer alle Spielezudem mit mehr Farben und einem höheren Kontrastumfang.Für Rückfragen von Journalisten:Frank LiliePressesprecher HD PLUS GmbHTel.: (089) 1896-1640Frank.Lilie@hd-plus.deOriginal-Content von: HD PLUS GmbH, übermittelt durch news aktuell