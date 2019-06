Exklusives Amazon.de Prime Day Konzert: Die Fantastischen Vier und Clueso spielen für Prime-Mitglieder (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

München (ots) -- Kurz vor Prime Day: Die Fantastischen Vier und Clueso performenbeim kostenlosen und exklusiven Amazon.de #PrimeDayLive Event am9. Juli in München - Registrierung unterwww.Amazon.de/primedaylive- #PrimeDayLive Gäste können das Beste aus Prime sowie dieneuesten Produkt-Highlights von Markenpartnern wie Samsung,Sony, Microsoft, Reckitt Benckiser und John Frieda entdecken- Noch mehr Live-Musik: Taylor Swift ist Headliner für das globalePrime Day Konzert präsentiert von Amazon Music - Übertragunglive auf Prime Video am 11. Juli um 3:00 Uhr oder als on-DemandStream im Anschluss für einen begrenzten Zeitraum verfügbarAmazon.de gibt heute bekannt, dass Die Fantastischen Vier am 9.Juli kostenlos für Prime-Mitglieder spielen werden. Das #PrimeDayLiveKonzert in der Münchner Muffathalle wird von Amazon Music präsentiertund findet im Vorfeld zu Amazons längstem Prime Day aller Zeitenstatt. Die Hip-Hop Ikonen werden die besten Songs aus ihrer30-jährigen Bandgeschichte performen. Auch der erfolgreiche Sängerund Songwriter Clueso wird Teil des #PrimeDayLive Konzerts sein unddarüber hinaus gemeinsam mit den Fantastischen Vier auf der Bühneihren Superhit "Zusammen" spielen."So von Prime-Mitglied zu Prime-Mitglied: Wir werden anlässlichdes großen Tages einen Song mitschneiden und nach dem Konzertexklusiv für Prime-Mitglieder bei Amazon Music als Stream zurVerfügung stellen", sagt Smudo von den Fantastischen Vier. Der Songwird exklusiv als Amazon Original Live Version erscheinen."Wir freuen uns, Prime-Mitglieder zu einem unvergesslichen Abendmit bester Prime Unterhaltung vor dem längsten Prime Day aller Zeiteneinzuladen", sagt Ralf Kleber, Country Manager von AmazonDeutschland.Tickets für das Event sind exklusiv für Prime-Mitgliederreserviert, die sich ab heute unter www.Amazon.de/primedaylive fürdie Ticket-Verlosung registrieren können und damit die Chance haben,je ein Ticket für sich und ihre Begleitung zu gewinnen. Zusätzlichwird es eine begrenzte Anzahl an Tickets ab 18:00 Uhr an derAbendkasse geben - first come, first serve.Zum 30-jährigen Band-Geburtstag präsentiert Amazon Music exklusivfür Prime-Mitglieder die "30 Jahre Fanta 4"-Playlist. Fans können aufPrime Music sowie Amazon Music Unlimited die größten Hits aus 30Jahren Bandgeschichte entdecken. Amazon Kunden finden ab dem 9. Julizudem Shirts und Fan-Artikel in limitierten Editionen im neuen DieFantastischen Vier Store au Amazon.de.Beim #PrimeDayLive Event in intimer Atmosphäre können Gäste dasBeste aus Prime sowie die neuesten Produkt-Highlights vonMarkenpartnern wie Samsung, Sony, Microsoft, Reckitt Benckiser undJohn Frieda entdecken.Neben dem #PrimeDayLive Konzert in München wird Amazon Music eineinmaliges, globales Konzert-Event veranstalten: das Prime DayKonzert mit Headliner Taylor Swift und Auftritten von Dua Lipa, SZAund Becky G. In der Nacht vom 10. auf den 11. Juli um 3:00 Uhr könnenPrime-Mitglieder auf der ganzen Welt beim Prime Day Konzert perLivestream auf Prime Video dabei sein, oder ausgewählte Songs jedesAuftritts ab dem folgenden Tag für einen begrenzten Zeitraumon-Demand ansehen.Prime-Mitglieder profitieren von mehr als einer Million Angeboteweltweit am diesjährigen Prime Day, der am Montag, den 15. Juli um00:01 Uhr beginnt. Innerhalb von 48 Stunden bietet der Prime Day eineVielzahl limitierter Deals, einzigartige Unterhaltung und exklusiveNeuheiten sowie die besten Prime Day Angebote aller Zeiten fürAlexa-fähige Geräte. Weitere Informationen rund um den Prime Day gibtes unter www.Blog.aboutamazon.de/prime-day.Weitere Informationen zu #PrimeDayLive:Was: Das Amazon.de #PrimeDayLive Konzert mit Die FantastischenVier und CluesoWann: Dienstag, 9. Juli 2019, ab 18:00 UhrWo: Muffathalle, MünchenTickets: Prime-Mitglieder können an der Online-Ticket-Verlosungteilnehmen. Dazu registrieren sie sich aufwww.Amazon.de/primedaylive,um Tickets für die Teilnahme an der Veranstaltung zu gewinnen, vonheute bis zum 4. Juli um 7:01 Uhr.Bei #PrimeDayLive können Gäste das Beste aus Prime entdecken,darunter:- Karaoke in der Prime Music Kabine - Gäste können ihreLieblingssongs von den Fantastischen Vier, Clueso und vielenmehr singen.- Prime Video - Gäste können die neuesten Trailer von AmazonOriginals erleben.- Streamen und spielen auf der Twitch Prime Screen Wand - Gästekönnen Live-Übertragungen von Profispielern verfolgen oder beiTwitch Prime verfügbare Videospiele spielen.- Schnappschuss auf dem blauen Prime Teppich - Gäste können einErinnerungsfoto an den Amazon Photos Fotoständen machen.#PrimeDayLive Event-Highlights und Informationen sind aufwww.Amazon.de/primedaylive verfügbar. Kunden, die Prime noch nichtkennen, können den Service unter Amazon.de/primeday 30 Tage langgratis nutzen.Markenpartner stellen ihre Produkt-Highlights vor:- Die Samsung Stage präsentiert brandneue Unterhaltungselektronik:Der Samsung QLED 2019, Q60R mit Ambient Mode für besteUnterhaltung zu Hause sowie das Smartphone Samsung Galaxy S10+mit robustem Keramikgehäuse. Ein neues Design für eingrenzenloses Erlebnis. Ausgezeichnet von Stiftung Warentest alsTestsieger im Bereich Smartphones.- Mit den neusten Kameras von Sony können Gäste ein"#PrimeDayLive"-Foto machen und es direkt vor Ort ausdrucken.- In der Microsoft Device Station können Besucher die aktuelleSurface Familie kennenlernen und die neuesten Office Featuresausprobieren.- Reckitt Benckiser sorgt mit Sagrotan für einen sauberen Ablaufbeim Konzert und bietet mit Durex Sicherheit in heißenLebenslagen.- John Frieda präsentiert professionelle Haarpflege mit dem Repair& Detox* Shampoo, Repair & Detox* Conditioner und dem Repair &Detox* Care & Protect Spray mit Hitzeschutz.*Wirkt tiefenreinigend, nicht entgiftendPressekontakt:Amazon Deutschland Services GmbHPublic RelationsMarcel-Breuer-Str. 1280807 MünchenTelefon: 089 35803-530Telefax: 089 35803-481E-Mail: presseanfragen@amazon.deOriginal-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuell