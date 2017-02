Lübeck (ots) - Zehn Tage vor regulärem VVK-Start können sichCineStarCARD-Mitglieder die besten Plätze für das Disney-Märchensichern! Wer noch keine CineStarCARD hat, kann sich jetzt nochregistrieren!Mit der CineStarCARD kann man nicht nur bei jedem Kauf im KinoPunkte für tolle Prämien, wie z.B. Freikarten, sammeln. AufCineStarCARD-Mitglieder warten auch immer wieder exklusiveVorteilsaktionen, wie jetzt aktuell der frühe Vorverkaufsstart für"Die Schöne und das Biest" am Freitag, ab dem 10. Februar 2017. AlleKinofans, die noch keine CineStarCARD haben, können sich nochrechtzeitig und natürlich kostenfrei direkt im Kino perAnmeldeformular oder online mit wenigen Klicks registrieren. DieTickets und die CineStarCARD sind an der Kinokasse und untercinestar.de erhältlich.Märchen schreibt die Zeit... und manchmal werden sie tatsächlichwahr: Ab 16. März 2017 fasziniert die Realverfilmung von Disneysgroßem Zeichentrick-Klassiker "Die Schöne und das Biest" auf dergroßen Leinwand, inszeniert von Regisseur Bill Condon ("Breaking Dawn- Biss zum Ende der Nacht 1 & 2", "Mr. Holmes").Alle CineStarCARD-Mitglieder bekommen jetzt einen fantastischenVorsprung vor allen anderen, damit sie die Liebesgeschichte zwischenBelle und ihrem verwunschenen Prinzen garantiert von den bestenPlätzen und am Termin ihrer Wahl erleben können: Schon ab Freitag,den 10. Februar 2017, können Tickets in Verbindung mit derpersönlichen CineStarCARD gekauft werden - zehn Tage vor demoffiziellen Vorverkaufsstart.Über den Film: Einer Geschichte, die wir alle kennen und lieben,verleiht Disney nicht nur visuell mit vielen, neuen Details eine niegeahnte Tiefe, sondern auch inhaltlich gibt es die ein oder anderekleine Überraschung: Die anmutige Belle (Emma Watson) lebt mit ihremalten Vater (Kevin Kline), einem etwas sonderlichen Erfinder, einbeschauliches, ruhiges Leben. Die Avancen von Schönling Gaston (LukeEvans) wehrt sie geschickt ab und vergräbt ihre Nase viel lieber inBüchern. Doch diese Idylle wird jäh gestört, als ihr Vater auf einerHandelsreise in die Fänge eines wilden Ungeheuers (Dan Stevens)gerät. Um ihn zu retten, bietet Belle ihr Leben im Austausch gegendas ihres Vaters an. Von finsteren Befürchtungen begleitet tritt sieihren Weg in das mysteriöse Schloss an, doch erwartet sie dort etwasganz anderes als vermutet - nicht etwas Böses, sondern ein Ort vollerMagie, Freude und Melancholie. Belle und das Biest kommen sich mitder Zeit sogar näher und so findet sie auch bald heraus, dass nichtnur auf dem Gemäuer, sondern auch auf Bewohnern desselben ein dunklerFluch lastet und das Biest in seiner nun wilden und einsamen Gestalteinst ein schöner Prinz war...CineStar zeigt "Die Schöne und das Biest" ab dem 16. März 2016,FSK 6, in folgenden Standorten:Bamberg, Berlin (Cubix, Hellersdorf, Kulturbrauerei, PotsdamerPlatz, Tegel, Treptow), Bielefeld, Bonn, Bremen, Chemnitz,Crimmitschau, Dortmund, Düsseldorf, Emden, Erfurt, Erlangen,Frankfurt (Oder), Frankfurt am Main, Fulda, Garbsen, Greifswald,Gütersloh, Hagen, Ingolstadt, Jena, Karlsruhe, Kassel, Konstanz,Leipzig, Lübeck Stadthalle, Ludwigshafen, Magdeburg, Mainz,Neubrandenburg, Oberhausen, Osnabrück, Rostock, Saarbrücken, Siegen,Stade, Stralsund, Villingen-Schwenningen, Waren, Weimar, Wildau,Wismar, WolfenbüttelPressekontakt:ZPR GmbHSandra von Zabiensky,Sandra BackhausAn der Alster 85D-20099 HamburgTel.: 040-29 81 35-11/12presse@cinestar.deCineStar-GruppeMühlenbrücke 9D-23552 Lübeckcinestar.deOriginal-Content von: CineStar, übermittelt durch news aktuell