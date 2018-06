Exklusive Zusammenarbeit: Juli-Ausgabe von ART erscheint mit Werk von Gerhard Richter (FOTO)

Hamburg (ots) -Die Juli-Ausgabe des Kunstmagazins ART (07/2018, jetzt im Handel)steht im Zeichen Gerhard Richters. Exklusiv für die Veröffentlichungin ART wählte der deutsche Künstler eines seiner Werke aus: dieabstrakte Hinterglasmalerei "Flow (933-3)" (2013; 100 x 200 cm). Sieist eingebettet in die Titelgeschichte des Magazins, die sich derbedeutenden Rolle des Zufalls in Richters abstrakten Bildern widmet.Im Maßstab 1:5,3 erscheint Gerhard Richters Werk auf Hochglanzpapier,das die Wirkung der Hinterglas-Ansicht des Originals nachempfindenlässt, und kann als geklappter Kunstdruck aus dem Magazinherausgenommen werden. Darüber hinaus ergänzen vier Detailausschnittein Originalgröße auf jeweils einer Hochglanzseite dieTitelgeschichte, ein weiterer ziert den Magazintitel, und lassen dieLeser tief in das Bild eintauchen. Der Umgang mit dem Kunstwerk undsomit dessen Integration in das Magazin ist eine Gemeinschaftsarbeitvon Gerhard Richter (*1932, in Dresden) und der ART-Redaktion.Tim Sommer, Chefredakteur ART: "Es ist uns eine große Ehre undFreude, mit Gerhard Richter zusammenzuarbeiten - und wieder ist esfaszinierend mitzuerleben, wie offen und experimentierfreudig derbedeutendste Künstler der Gegenwart ist! Gerhard Richter hat das Bildausgewählt, und wir haben versucht, mit Hilfe von Layout,Drucktechnik und Lackierung dem Original so nahe zu kommen, wie es ineinem Magazin möglich ist. Es ging uns darum, unseren Lesern ein ganzbesonderes Erlebnis zu bereiten, und ich glaube, das ist uns ziemlichgut gelungen. 'Flow (933-3)' ist ein Bild mit verwirrend schönemReichtum an Farben und Strukturen hinter einer Acrylglasfläche. DieLichtreflexe und Spieglungen gehören dazu - im Original und jetztauch in ART."Das Original der Gerhard Richter-Arbeit "Flow (933-3)" ist vom 30.Juni bis 21. Oktober 2018 im Museum Barberini in Potsdam zu sehen undTeil der großen Ausstellung "Gerhard Richter. Abstraktion".Anlässlich dieser Schau ist das 2014 erschienene ART-Spezial "GerhardRichter" wieder und exklusiv im Museumsshop des Museum Barberinierhältlich. Dort erworben werden kann zudem die Juli-Ausgabe von ART(07/2018), mit dem Richter-Kunstdruck - zum direkten Vergleich vonDruck und Original.Über ARTART ist Europas größtes Kunstmagazin. Es präsentiert alleGattungen der Kunst - von Malerei und Architektur über Fotografie bishin zu Design und Performance. Das Magazin informiert, inspiriert undversteht Kunst als wichtigen Anreger in unserer Gesellschaft. Autorenvon Rang schreiben für ART, Fotografen mit Weltruf arbeiten für dasMagazin. Ein internationales Korrespondentennetz macht ART zumweltoffenen Magazin, das seinen Lesern auf Reisen und bei nationalenund internationalen Ausstellungsbesuchen nachhaltigen Nutzen bietet.ART hat eine verkaufte Auflage von durchschnittlich 35.877 Exemplaren(IVW 1/2018) und erreicht rund 0,45 Mio. Leser (AWA 2017). DasKunstmagazin erscheint monatlich zum Copypreis von 11,80 Euro.Pressekontakt:Tamara KiesergGruner + Jahr GmbHPR/Kommunikation ARTTelefon: 040 / 37 03 - 55 50E-Mail: kieserg.tamara@guj.dewww.art-magazin.defacebook.com/art.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, art, übermittelt durch news aktuell