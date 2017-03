Exklusive VZB-Jahrestagung 2017: Die Rolle, Funktion und Verantwortung der Zeitschriften in einer modernen Medienarchitektur

München (ots) - Die Zeitschriftenbranche trifft sich am 5. April2017 im Rahmen der exklusiven Jahrestagung des Verbandes derZeitschriftenverlage in Bayern (VZB) im Lenbach Palais München mithochkarätigen Gästen aus Medien, Wirtschaft, Kultur und Politik. DasMotto der diesjährigen Tagung ist "The new architecture of media". ImFokus steht hier die gesellschaftliche Rolle und Verantwortung derZeitschriften, gerade im Hinblick einer steigenden Individualisierungund Digitalisierung in unserer heutigen Gesellschaft.Für dieses Thema konnten hochkarätige Protagonisten gewonnenwerden. Die Keynote Speech hält der Präsident des Verbandes DeutscherZeitschriftenverleger (VDZ) und Verleger der FUNKE Mediengruppe, Dr.Stephan J. Holthoff-Pförtner. Im Anschluss diskutieren Ariane Fornia,französische Schriftstellerin, Journalistin und Bloggerin, ChristianBoros, Geschäftsführer Agentur Boros und Herausgeber DIE DAME, AxelSpringer Mediahouse, Marcus da Gloria Martins, Leiter PressestellePolizeipräsidium München, PD Dr. habil. Tino Meitz,Kommunikationswissenschaft Friedrich-Schiller-Universität Jena, BorisSchramm, Managing Director GroupM Competence Center und PhilippWelte, Vorstand Hubert Burda Media. Moderiert wird das Expertenpanelvon Dr. Bernward Loheide, Leiter dpa-Landesbüro München. Ein weiteresHighlight ist auch dieses Jahr die Dinner Speech von Ilse Aigner,Bayerische Staatsministerin für Wirtschaft und Medien, Energie undTechnologie sowie Stellvertretende Ministerpräsidentin.Anina Veigel, Geschäftsführerin des VZB: "Das Ziel unsererJahrestagung ist es, den Gästen neue Erkenntnisse und spannendeInspiration für das tägliche Business zu bieten. Wir konntenrenommierte Experten aus der Medien-, Agentur- und Markenartikelweltgewinnen, die über interessante Lösungsansätze aus unterschiedlichenPerspektiven diskutieren. Darüber hinaus erwartet die Gäste jedeMenge Ideen, Kreativität und Vernetzung mit Verlagen, Partnern undKunden. Ein besonderer Dank gilt unseren Sponsoren Feinkost Käfer undBommersheim Consulting, die unsere Jahrestagung unterstützen."Waltraut von Mengden, Erste Vorsitzende des VZB:"Individualisierung, Digitalisierung und Internationalisierungverändern unsere Gesellschaft, unsere Kommunikation untereinander undunsere Geschäftsmodelle. "The new architecture of media" zeigt, dassdie Zeitschriftenverleger diesen Prozess aktiv mitgestalten undveränderte Einflussgrößen in den Changeprozess einbeziehen, um soerfolgreiche Innovationen entwickeln zu können. Darüber hinaus ist eseine conditio sine qua non weiterhin für ein "level playing field" zukämpfen und die gesellschaftliche Verantwortung der Zeitschriften alsmeinungsbildende und meinungsführende Medien zu präsentieren. Ichfreue mich auf eine spannende Diskussion zu diesem Thema."Über den VZB:Der Verband der Zeitschriftenverlage in Bayern (VZB) ist einetragende Säule des Verbands Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) inBerlin. Er vertritt die Interessen von derzeit 97 bayerischenMitgliedsunternehmen (u.a. Hubert Burda Media, Condé Nast Verlag,Vogel Business Media, Wort & Bild Verlag). Seit seiner Gründung 1948ist es die Hauptaufgabe des Verbandes, bayerische Verleger beigrundlegenden unternehmerischen Herausforderungen zu unterstützen.Unterstützt wird die Veranstaltung durch Feinkost Käfer undBommersheim Consulting.Aktuelle Informationen finden Sie auch auf unserer Homepagewww.v-z-b.de.Offizieller Twitter-Hashtag der Veranstaltung ist #vzb17.Die Pressemitteilung, Bilder und Filme werden laufend nach derVeranstaltung auf www.v-z-b.de aktualisiert.Pressekontakt:Verband der Zeitschriftenverlage in Bayern e.V.Friedrichstraße 2280801 MünchenTelefon: 0 89/28 81 27-0Telefax: 0 89/28 81 27-27E-Mail: info@v-z-b.deOriginal-Content von: VZB Verb. d. Zeitschriftenverlage Bayern, übermittelt durch news aktuell