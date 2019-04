München (ots) - Die internationale Managementberatung Bain &Company setzt ihr Recruiting-Format "Kompass - Das Event für Frauenmit Zielen" fort. Die dritte Auflage findet vom 23. bis 25. Mai 2019in Paris statt und richtet sich an herausragendeUniversitätsstudentinnen, Doktorandinnen und Young Professionalsaller Fachrichtungen. Die Veranstaltung steht unter dem Motto "Wersein Ziel vor Augen hat, findet den richtigen Weg" und unterstütztdie Teilnehmerinnen dabei, ihre persönlichen und fachlichen Ziele zudefinieren."Der Anteil der Beraterinnen bei Bain wächst stetig. Das trägt zunoch mehr Diversität in unseren Projektteams bei und ist elementarfür unsere Arbeit", erklärt Bain-Partner Dominik Thielmann, zuständigfür das Recruiting im deutschsprachigen Raum. "Denn genau durch dieseVielfalt stellen wir sicher, stets die besten und innovativstenErgebnisse für unsere Kunden zu erzielen." Neben spannenden Projektenin einem internationalen Umfeld profitieren Beraterinnen und Beraterbei Bain auch von attraktiven Trainings- undEntwicklungsmöglichkeiten sowie flexiblen Arbeitszeitmodellen.Bain fördert die Karrieren von Frauen in besonderem Maß.Recruiting-Veranstaltungen wie "Kompass" oder "Weitblick" sollenBewerberinnen für die Welt der Managementberatung begeistern. Hinzukommt das "Female Springboard Event" für die besten ehemaligenPraktikantinnen. Und die weltweite Initiative Women@Bain, einePlattform zum Erfahrungsaustausch, Mentoring und Netzwerken,unterstützt Beraterinnen in ihrer beruflichen und persönlichenEntwicklung.Bewerbungen noch bis zum 14. April 2019 möglichIm Rahmen des aktuellen "Kompass"-Events erwarten dieTeilnehmerinnen spannende Workshops, die ihnen dabei helfen, in derBerufswelt selbstbewusst aufzutreten. Dazu gehören unter anderemInterview- und Soft-Skills-Trainings. Zahlreiche Möglichkeiten zumNetzwerken, beispielsweise bei einer Stadtrallye durch diefranzösische Hauptstadt, runden das Programm ab.Noch bis zum 14. April 2019 können sich Universitätsstudentinnenab dem vierten Bachelorsemester, Doktorandinnen sowie jungeBerufsanfängerinnen sämtlicher Fachrichtungen bewerben. Alle weiterenInformationen zum Event sowie den Ansprechpartnern gibt es unter:www.joinbain.de/kompass.Bain & CompanyBain & Company ist eine der weltweit führendenManagementberatungen. Wir unterstützen Unternehmen bei wichtigenEntscheidungen zu Strategie, Operations, Informationstechnologie,Organisation, Private Equity, digitaler Strategie und Transformationsowie M&A - und das industrie- wie länderübergreifend. Gemeinsam mitseinen Kunden arbeitet Bain darauf hin, klare Wettbewerbsvorteile zuerzielen und damit den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern. ImZentrum der ergebnisorientierten Beratung stehen das Kerngeschäft desKunden und Strategien, aus einem starken Kern heraus neueWachstumsfelder zu erschließen. Seit unserer Gründung im Jahr 1973lassen wir uns an den Ergebnissen unserer Beratungsarbeit messen.Bain unterhält 57 Büros in 36 Ländern und beschäftigt weltweit 8.000Mitarbeiter, 900 davon im deutschsprachigen Raum. Weiteres zu Bainunter: www.bain.de.Folgen Sie uns: Facebook, LinkedIn, Xing, Bain Insights App.Pressekontakt:Leila Kunstmann-SeikBain & Company Germany, Inc.Karlsplatz 180335 MünchenE-Mail: leila.kunstmann-seik@bain.comTel.: +49 (0)89 5123 1246Mobil: +49 (0)151 5801 1246Original-Content von: Bain & Company, übermittelt durch news aktuell