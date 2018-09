Exklusive Partnerschaft: LeasePlan und SAIC bringen den ersten großen emissionsfreien Transporter nach Europa (FOTO)

Amsterdam und Shanghai (ots) -LeasePlan Corporation N.V., einer der weltweit führendenCar-as-a-Service-Anbieter, und SAIC Mobility Europe, eine Sparte vonChinas größtem Fahrzeughersteller, geben heute die Unterzeichnungeiner Absichtserklärung bekannt, um den ersten großenvollelektrischen Transporter (LCV) auf den europäischen Kontinent zubringen und damit den Übergang zur emissionsfreien Mobilität unterNutzfahrzeugfahrern zu beschleunigen.Im Rahmen der exklusiven Partnerschaft wird LeasePlan operativeLeasing-Lösungen für die emissionsfreien elektrischen TransporterMaxus von SAIC in Europa anbieten. Im Mittelpunkt der Vereinbarungstehen der Maxus EV80 sowie neue Modellerweiterungen. Der Maxus EV80ist der erste große vollelektrische Transporter, der bedarfsgerechtgeliefert werden kann und im Vergleich zu Transportern mitVerbrennungsmotoren (ICE) wettbewerbsfähige Gesamtbetriebskostenaufweist.Tex Gunning, CEO von LeasePlan:"Heute gibt es kaum noch LCVs auf dem Markt, die die steigendeNachfrage nach Letzte-Meile-Lieferung nachhaltig bedienen können.Unsere neue Partnerschaft mit SAIC wird es uns ermöglichen, denwachsenden Bedarf an emissionsfreien LCVs zu decken - und das beiwettbewerbsfähigen Gesamtbetriebskosten im Vergleich zuICE-Transportern. Der Übergang zu einer Elektroflotte ist fürUnternehmen eine der einfachsten Möglichkeiten, ihre Emissionen zusenken und den Klimawandel zu bekämpfen. LeasePlan ist bestrebt, esallen unseren Kunden so einfach wie möglich zu machen, mitElektromobilität zu beginnen."Pieter Gabriëls, Managing Director von SAIC Mobility Europe, aufder IAA Nutzfahrzeuge 2018:"Die Vereinbarung mit LeasePlan, einem weltweit führendenCar-as-a-Service-Anbieter, unterstreicht die Nachfrage nach dem EV80sowie den soliden Businessplan für Europa, den wir jetzt umsetzen."Die von LeasePlan angebotenen operativen Leasing-Dienstleistungenfür die neuen, nachhaltigen Maxus Modelle umfassen Konfiguration undindividuelle Anpassung, Finanzierung, Versicherung,Flottenmanagement, Reparatur, Wartung und Reifen sowie dieVermarktung. Darüber hinaus wird LeasePlan E-Transporter-Kunden überdie Partnerschaft mit Allego eine End-to-End-Ladeinfrastruktur sowieZugang zu einem Netz von 75.000 Ladepunkten bieten.Anmerkungen für die Redaktion- Sowohl LeasePlan als auch SAIC haben einen starken Fokus aufemissionsfreie Mobilität:- LeasePlan strebt danach, die Flotten seiner Kunden bis 2030 aufnull Emissionen zu reduzieren, und arbeitet daran, seinenfirmeneigenen Fuhrpark bis 2021 auf Elektrofahrzeugeumzustellen.- SAIC konzentriert sich darauf, "New Energy Vehicles" auf deneuropäischen Markt zu bringen.- Der Maxus EV80 ist der einzige vollelektrische Transporterseiner Klasse auf europäischen Straßen und kann als Fahrgestell,Kastenwagen, Hochraumkasten, Bus- oder Kombivariante oder zumrollstuhlgerechten Transport konfiguriert werden.- Die EV80 sind mit einem Plug-in-Antriebsstrang und einerleistungsstarken LifePo4-Lithium-Ionen-Batterie ausgestattet,die dem Fahrzeug eine Reichweite von bis zu 200 km (je nachKonfiguration und Einsatz) mit einer Ladezeit von nur zweiStunden bei Verwendung eines Gleichstrom-Ladegeräts (DC)ermöglichen. Der Maxus EV80 bietet standardmäßig auch eineWechselstrom-Ladung (AC) an.- Der Serien-Transporter verfügt über eine Laderaumlänge von 3.300mm, eine Breite von 1.770 mm und eine Höhe von 1.710 mm (1.920mm Höhe bei der Hochdachvariante), was zu einem Laderaumvolumenvon 10,2 m3 (11,5 m3 bei der Hochdachvariante) führt, welcherdurch weit öffnende Heck- und Seitentüren zugänglich ist. Diemaximale Nutzlast beträgt 950 kg (915 kg bei derHochdachausführung). Das Fahrgestell kann nach den genauenVorgaben des Kunden mit individuellen Aufbauten versehen werden.- Ausgewählte Fotos des Maxus EV80 finden Sie unter folgendemLink, zusammen mit einem Bild des ersten Transporters, der anPosten Norge, den ersten Kunden von LeasePlan für den EV80,geliefert wurde:https://leaseplan.sharefile.com/d-s4593a180a4a4359bPressekontakt:LeasePlan CorporationSamantha ChieneTel: +31 6 10 88 68 31Email: media@leaseplancorp.comSAICEric GeersTel: +46 705 316010Email: Eric@GBPRC.euOriginal-Content von: LeasePlan Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell