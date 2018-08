Unterföhring (ots) - Die Zeit nach der Zeit im Haus: "Promi BigBrother - Der Tag danach" begleitet als digitales Spin-off aufPromiBigBrother.de mit vier Folgen erstmals Bewohner in den ersten 24Stunden nach ihrem Auszug als exklusive Reality-Doku - hautnah undungefiltert. Wie schlägt sich der Prominente bei seinem erstenInterview in "Promi Big Brother - Die Late Night Show" auf sixx? Wiereagiert er auf das Zuschauer- und Presseecho? Zu wem wird er nachseinem Auszug als erstes Kontakt aufnehmen? Was macht er am erstenTag nach der Zeit im Haus? Ein Kamerateam begleitet die erstenSchritte zurück ins normale Leben des "Promi Big Brother"-Bewohners."Promi Big Brother - Warm-up" mit Aaron TroschkeDie perfekte Einstimmung auf jeden "Promi Big Brother"-Abend:Aaron Troschke begrüßt die Online-Community täglich gegen 20:30 Uhrund freitags gegen 19:00 Uhr live auf der "Promi BigBrother"-Facebookseite zum "Promi Big Brother - Warm-up". Aaronliefert backstage, inmitten der Vorbereitungen auf die SAT.1-Show,spannende Ein- und exklusive Ausblicke.Dem Zuschauer entgeht nichts: die Onlinewelt von "Promi BigBrother"Tag und Nacht alle Neuigkeiten aus dem Haus, ganze Folgen,Highlight- und exklusive Bonus-Clips: PromiBigBrother.de ist als24/7-Newsportal die erste Anlaufstelle für alle #PromiBB-Fans. Überden WhatsApp-Newsletter und die "Promi Big Brother"-Socialkanäle aufFacebook, Instagram und Twitter verpassen die Zuschauer keineGeschichte aus dem Haus.Der digitale große Bruder: Die "Promi Big Brother FanSelfie-App"erlaubt es der Community, eigene Fotos mit den Bewohnern zu kreieren.Und eigens gestaltete GIF-Sticker für Instagram lassen die Bewohnerdirekt in den Instagram-Stories der Fans erscheinen."Promi Big Brother - Der Tag danach" und das "Promi Big Brother -Warm-up" werden produziert von Endemol Shine Beyond im Auftrag vonSAT.1."Promi Big Brother" ab Freitag, 17. August, um 20:15 Uhr, täglichlive in SAT.1 und rund um die Uhr online auf PromiBigBrother.deHashtag zur Show: #PromiBBBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin Körber, Frank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1187, -1158Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comFrank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionTabea WernerTel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell