Exklusive Nutzung der NetCents-Verarbeitungslösung für Kryptowährungstransaktionen und Akzeptieren von NetCents Coins

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) -NetCents Technology Inc. ("NetCents" oder das "Unternehmen") (CSE:NC / Frankfurt: 26N) freut sich, eine Vereinbarung über dieEinnahmenaufteilung mit Aliant Payment Systems ("Aliant") mit einerLaufzeit von fünf (5) Jahren bekanntgeben zu dürfen, nach der Alianteine White-Label-Lösung von NetCents zur Kryptowährungsverarbeitungfür sein Händlernetz von nahezu 7.000 in den USA ansässigen Händlernanbieten wird.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/608329/NetCents_Technology_Inc__Aliant_Payments_Systems__a_half_a_trill.jpg )Im Rahmen dieser Vereinbarung wird NetCents Aliant seinoptimiertes Widget zur Kryptowährungsverarbeitung alsWhite-Label-Lösung zur Verfügung stellen. Die NetCents-Plattform wirddie zugrundeliegende Technologie zur Verarbeitung allerKryptowährungstransaktionen von Aliant sein und Zugang zu nahezu7.000 Händlern gewähren, die automatisch die NetCents Coins alsZahlungsoption akzeptieren können, direkt nach der Einführung dieserKryptowährung im NetCents-Ökosystem am 1. Dezember 2017.Aliant Payment Systems ist jetzt schon seit mehr als 20 Jahren imGeschäft und versorgt eine Vielzahl von Industriezweigen,einschließlich Kleinunternehmen, Retail-Outlets, Restaurants,Tankstellen und Bedarfsartikelgeschäfte sowie Händler inrisikoreichen Industrien mit Verarbeitungsdiensten. Jedes Jahrverarbeitet Aliant mehr als 560 Milliarden Dollar und hat 15,5Milliarden Transaktionen.Weltweit haben 50 Acquiring-Banken Aliant autorisiert, bei derAufnahme neuer Händlerkunden, nationale wie internationale, in ihrSystem das letzte Wort zu haben und die entsprechende Zustimmung zuerteilen ? wobei den Unternehmensinhabern flexibleGeschäftsbedingungen angeboten werden.Clayton Moore, Gründer und CEO von NetCents, bemerkte dazu:"Unsere Vereinbarung mit Aliant ermöglicht seinem Händlernetz denZugang zu unserer proprietären digitalen Währungsplattform sowie zuden NetCents Coins. Mit nahezu 7.000 Händlern in seinem Händlernetzund einem Verarbeitungsvolumen von mehr als 500 Milliarden Dollar proJahr wird es NetCents in den kommenden Monaten mit mehrerenDistributionspunkten versorgen."Eric Brown, CEO von Aliant Payments, sagte: "Aliant Payments warstolz, einer der ersten Zahlungsverarbeiter zu sein, der seinenHändlern die Möglichkeit bot, Zahlungen in Bitcoin zu akzeptieren.Und nun freuen wir uns sehr darüber, eine digitale Währungslösunganzubieten, die offen für mehrere Coins ist. Wir freuen uns, denHändlern zeigen zu können, was die digitale Währung fürOnline-Zahlungen leisten kann und was NetCents für Unternehmen tut,die weltweit Werte übertragen."Herr Moore sagte abschließend: "Da diese Beziehung weiterhinwächst, möchten wir noch mehr unserer Dienstleistungs- undProduktangebote integrieren, wie zum Beispiel Geschenk- undTreuekarten, POS-Terminals und Zugang zu Geldautomaten, um nur einigezu nennen."Über AliantAliant Payment Systems ist ein internationales Unternehmen, dasHändlerdienste und Kreditkartenverarbeitung anbietet, mit Hauptsitzin Fort Lauderdale, Florida. Aliant erbringt für Unternehmen auf derganzen Welt Kreditkartenverarbeitungs- undZahlungsverarbeitungsdienste, mit einem hochqualifiziertenManagement-Personal, das 14 Jahre Erfahrung beim Einrichten vonKonten sowie im Kundenservice und der Entwicklung vorweisen kann.Aliant arbeitet nur mit den Besten in der Industrie zusammen, wenn esum die Erbringung von Händlerdiensten geht. Darüber hinaus bietetAliant ein vollständiges Sortiment an Kartenlesegeräten undGeldautomaten an, um Ihrem Unternehmen und seinen Kundengrößtmögliche Bequemlichkeit und Effizienz zu bieten.http://www.aliantpayments.com/Über NetCentsNetCents ist eine Online-Plattform der nächsten Generation fürZahlungsverarbeitung, die Verbrauchern und Händlern Online-Servicesfür die Verwaltung elektronischer Zahlungen bietet. Das Unternehmenkonzentriert sich darauf, die Migration von Bargeld zu digitalerWährung zu erfassen, indem es innovative Blockchain-Technologieeinsetzt, um damit Zahlungslösungen zu liefern, die einfach, sicherund sorgenfrei sind. NetCents arbeitet unter anderem mitFinanzpartnern, Mobilbetreibern und Börsen zusammen, um dasBenutzererlebnis von Online-Transaktionen reibungsloser zu gestalten.NetCents Technology ist integriert in das Automated Clearing House("ACH") und ist als ein Money Services Business (MSB) bei FINTRACregistriert, was die Sicherheit und den Datenschutz unsererVerbraucher sicherstellt. NetCents kann für Einzahlungen aus 194Ländern auf der ganzen Welt verwendet werden und gibt Ihnen dieFreiheit, mit der Methode Ihrer Wahl zu zahlen - Pay. Your Way.(TM)Im Namen des Vorstands vonNetCents Technology Inc.Clayton Moore, CEO, Gründer und DirectorNetCents Technology Inc.Suite 880, 505 Burrard St (Bentall 1),Vancouver, BC, V7X 1M4, KanadaWarnhinweis im Hinblick auf zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als"zukunftsgerichtete Aussagen" gewertet werden könnten. Alle Aussagenin dieser Pressemitteilung mit Ausnahme von Aussagen zu historischenFakten, die Ereignisse oder Entwicklungen ansprechen, deren Auftretendas Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Unterzukunftsgerichteten Aussagen versteht man Aussagen, die keinetatsächlich Fakten enthalten und in der Regel, jedoch nichtausschließlich, durch Wörter wie "erwarten", "planen","voraussichtlich", "glauben", "beabsichtigen", "schätzen","prognostizieren", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnetsind, oder dadurch, dass Ereignisse oder Bedingungen auftreten"werden", "würden", "könnten", "mögen" oder "sollten". Obwohl dasUnternehmen der Meinung ist, dass die in solchen zukunftsgerichtetenAussagen dargelegten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren,sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, unddie tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Prognosen inden zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Faktoren, die dazu führenkönnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse materiell von diesenzukunftsgerichteten Aussagen abweichen, beinhaltenRegulierungsmaßnahmen, Marktpreise und die fortlaufende Verfügbarkeitvon Kapital und Finanzierung sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt-oder Geschäftsbedingungen. Investoren sollten sich bewusst sein, dasssolche Aussagen keine Garantien für zukünftige Ergebnisse darstellenund tatsächliche Ergebnisse oder Entwicklungen maßgeblich von denPrognosen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können.Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Überzeugungen, Schätzungenund Ansichten der Geschäftsführung des Unternehmens zu dem Zeitpunkt,zu dem diese Aussagen gemacht werden. Außer wie durch geltendeWertpapiergesetze vorgesehen, ist das Unternehmen nicht dazuverpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen für den Fall zuaktualisieren, dass die Geschäftsführung annimmt, einschätzt, zu derMeinung gelangt oder aus anderen Gründen meint, dass diese geändertwerden sollten.Bitte besuchen Sie die Unternehmenswebsite auf www.net-cents.comoder kontaktieren Sie Gord Jessop, President:gord.jessop@net-cents.com.Original-Content von: NetCents Technology Inc, übermittelt durch news aktuell