Exklusive Forsa-Umfrage für FRAU IM SPIEGEL: Kate beliebteste Royal

München (ots) - Prinzessin Catherine (35) ist aktuell derDeutschen Liebling. Das zeigt eine exklusive Forsa-Umfrage desMagazins FRAU IM SPIEGEL, in deren Rahmen 1002 Frauen und 1004 Männerin Deutschland befragt wurden: Wer ist die Beliebteste derPrinzessinnen und jungen Königinnen? Kate nennen insgesamt 19Prozent. Sie ergattert damit zum zweiten Mal in Folge dieSpitzenposition in dem traditionellen FRAU IM SPIEGEL-Ranking. DieGründe liegen nahe: Millionen Frauen fühlten mit Kate, als sie PrinzGeorge (4) wegen ihrer schweren Schwangerschaftsübelkeit nichtpersönlich einschulen konnte. Zudem verriet Kate beimDeutschland-Besuch, dass sie Fan von "Game of Thrones" sei. DieFantasy-Serie ist bei jungen Leuten überaus angesagt - kein Wundersomit, dass sie vor allem bei den 14- bis 29-Jährigen sehr gutankommt (37 Prozent). Nicht zuletzt hält der "Kate-Faktor" nach wievor an - was sie trägt, ist im Nu ausverkauft. Prinz Williams Gattinist für viele Frauen eine Inspiration. Daran dürfte sich auch nichtsändern, wenn im Mai Prinz Harry (33) die schöne Meghan (36) heiratet.Platz zwei auf der Beliebtheitsskala erreicht mit 14 ProzentKronprinzessin Victoria von Schweden (40), die in der Vergangenheitbereits sechs Mal auf dem Beliebtheits-Thron saß. Victoria kommt beiFrauen gut an (19 Prozent), doch bei Männern (neun Prozent) will derFunke nicht so richtig überspringen. Manchem ist sie wohl nicht"cool" genug. Für ihre künftige Rolle als Königin bringt Victoriajedoch die besten Voraussetzungen mit: Sie ist sehr gewissenhaft undverantwortungsbewusst. Denkt sie häufig über ihre Zukunft nach?"Nein, ich lebe im Hier und Jetzt und gebe alles, um Schweden heutenützlich zu sein."Die Bronzemedaille sichert sich Königin Máxima (46) mit neunProzent. Die niederländische Monarchin und Mutter von drei Töchtern -Kronprinzessin Amalia (14), Prinzessin Alexia (12) und PrinzessinAriane (10) - scheint nichts aus dem Gleichgewicht zu werfen. Siesteckt voller Power und Lebenslust, ist unermüdlich im Einsatz undversprüht überall gute Laune. Selbst nach dem traurigenSchicksalsschlag im vergangenen August, als ihr Vater JorgeZorreguieta mit 89 Jahren verstarb, lächelte sie kurz darauf wiedertapfer. Im Beliebtheits-Ranking fällt auf, dass die 46-Jährige vorallem bei den über 60-Jährigen sehr beliebt ist.Die weiteren Plätze belegen Kronprinzessin Mette-Marit (44) undPrinzessin Madeleine (35) mit jeweils drei Prozent, Prinzessin Sofia(33), Königin Letizia (45) und Kronprinzessin Mary (45) mit jeweilszwei Prozent, Fürstin Charlène von Monaco (39) mit einem Prozentsowie Belgiens Königin Mathilde (44) mit null Prozent. (An 100 %fehlende Angaben = "weiß nicht" / "keine davon".)Hinweis an Redaktionen: Die Ergebnisse der Umfrage sind beiNennung von FRAU IM SPIEGEL frei verwendbar für IhreBerichterstattung.