Exklusive Feier am Empire State Building zum Feiertag am 4. Juli

Unvergesslicher Blick auf das Feuerwerk, feine Speisen undGetränke an der BarNew York (ots/PRNewswire) - Das Empire State Building (ESB) gabheute bekannt, dass die Eintrittskarten für die jährlichstattfindende Feier anlässlich des 4. Juli, die auf der weltbekanntenAussichtsplattform in der 86. Etage des Gebäudes stattfindet, absofort zum Verkauf erhältlich sind. Diese exklusive Veranstaltungbietet 200 VIP-Ticket-Inhabern einen atemberaubenden Ausblick auf dasspektakuläre 4th-of-July-Feuerwerk von Macy's sowie Getränke an derBar und kulinarische Spezialitäten für Gourmets.Die Aussichtsplattform ist von 19:00 Uhr bis 22:00 der breitenÖffentlichkeit nicht zugänglich und daher nur unseren speziellen4th-of-July-Gästen vorbehalten, die auf dem Open-Air-Deck dasFeuerwerk vom besten Aussichtspunkt in New York City bewundernkönnen. Aus Lautsprechern wird der 4th-of-July-Soundtrack zu hörensein, während die Gäste einen unvergleichlichen Blick auf dasFeuerwerk vom berühmtesten Gebäude der Welt aus genießen.Speisen und Getränke werden vom Flagship-Restaurant des ESB, STATEGrill and Bar, angeboten.Die Tickets können, solange der Vorrat reicht, um jeweils 500US-Dollar (inklusive Steuern) erworben werden. Tickets sind überwww.empirestatebuilding.com/july4 oder im Voraus im ESB-Kartenbüroerhältlich.Zwei (2) Paar Eintrittskarten für diese exklusive Veranstaltungwerden auf der Instagram-Seite von ESB verlost (mehr Info unten).Fans des Empire State Building können zwischen Donnerstag, 30. Mai,und Dienstag, 4. Juli, bis 12:00 Uhr, an der Verlosung teilnehmen ((ET; US-Ostküstenzeit)). Die Gewinner werden nach dem Zufallsprinzipausgewählt und am Freitag, dem 7. Juni bekannt gegeben.Zusätzlich zur 4th-of-July-Feier wird die weltberühmteTurmbeleuchtung des Empire State Building anlässlich des 4. Juli inden traditionellen rot-weiß-blauen Farben erleuchten.Informationen zum Empire State BuildingMit seinen stolzen 443 Metern Höhe in Midtown Manhattan (gemessenvon der Basis bis zur Antenne) ist das Empire State Building, dassich im Besitz von Empire State Realty Trust, Inc. befindet, das"weltweit bekannteste Gebäude." Mit neuen Investitionen inEnergieeffizienz, Infrastruktur und öffentlich zugängliche Bereichezieht das Empire State Building erstklassige Mieter aus der ganzenWelt und aus den unterschiedlichsten Branchen an. Das Empire StateBuilding ist gemäß einer Umfrage von Uber die Top-Reisedestinationder Welt und wurde in einer Umfrage des Amerikanischen Instituts derArchitekten als das beliebteste Gebäude Amerikas bezeichnet. MehrInformationen zum Empire State Building erhalten Sie unterwww.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding,@EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg,http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc orwww.pinterest.com/empirestatebldg/.Informationen zum Empire State Realty TrustEmpire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), ein führenderInvestment-Trust im Immobilienbereich, besitzt, verwaltet, betreibt,erwirbt und verkauft Büro- und Einzelhandelsimmobilien in Manhattanund im Großraum New York, darunter das "berühmteste Gebäude derWelt", das Empire State Building. Mit Hauptsitz in New York, New Yorkumfasst das Büro- und Einzelhandelsimmobilien-Portfolio desUnternehmens zum Stichtag 31. März 2019 938.000 Quadratmeter anvermietbarer Fläche, darunter 873.000 Quadratmeter in 14Büroimmobilien, wovon sich neun in Manhattan befinden, drei inFairfield County, Connecticut und zwei in Westchester County, NewYork, sowie ca. 65.000 Quadratmeter an vermietbarerEinzelhandelsfläche.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/895391/Empire_State_July_4.jpg