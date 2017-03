Hamburg (ots) - Welchem Politiker vertrauen die Deutschen so sehr,dass sie ihm oder ihr während des Urlaubs den Haustürschlüsselanvertrauen würden? Die Wähler entscheiden sich für Angela Merkel:Sie landet auf dem ersten Platz vor Wolfgang Schäuble und MartinSchulz, die sich den zweiten Platz teilen. Auf Platz drei folgt HorstSeehofer, Sigmar Gabriel belegt den siebten Platz. "Das ist einschöner Indikator für das Alltagsvertrauen in die Kanzlerin",bewertet Politik-Experte Jürgen Falter das Ergebnis der exklusivenEmnid-Umfrage* für tina (EVT 01.03.).Deshalb würden die Wähler sich bei der Bundestagswahl für AngelaMerkel entscheidenDie Deutschen vertrauen ihrer Kanzlerin: Knapp die Hälfte derBefragten gibt dies als Grund für Angela Merkel an - bei den Frauensind es sogar rund 54 Prozent. "Unserer Wirtschaft geht es gut, undan der Stabilität unseres Landes hat die Kanzlerin entscheidendmitgewirkt. Dank ihr wird Deutschland weltweit viel Vertrauenentgegengebracht", erklärt Professor Falter im Gespräch mit tina.Dass Merkel gut mit Männern wie Putin, Trump und Erdogan umgehenkann, finden 48 Prozent entscheidend. Immerhin ein Viertel derBefragten geben an, sie würden Angela Merkel ihre Stimme geben, weilsie eine Frau sei.Merkel oder Schulz - wer kann es besser?SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz ist gerade in aller Munde undseine Partei erlebt dank ihm einen Höhenflug. Dennoch schreiben dieDeutschen der Kanzlerin bei acht von zehn abgefragten Eigenschaftenmehr Kompetenz zu als ihrem Herausforderer, darunterVerhandlungsgeschick, Bedachtsamkeit, Durchsetzungsvermögen sowieBelastbarkeit. Schulz punktet hingegen in Sachen Bürgernähe und istbei der Eigenschaft Menschlichkeit gleichauf mit der Bundeskanzlerin."Wir wollten wissen, ob Martin Schulz tatsächlich alle Herzenzufliegen, insbesondere die weiblichen und damit die unsererLeserinnen", erklärt tina-Chefredakteurin Sabine Ingwersen. "Ichfinde es interessant zu sehen, dass insbesondere die Frauen hinterder Kanzlerin stehen und ihr vertrauen. Auch ich würde Angela Merkelmeinen Haustürschlüssel anvertrauen!"* Repräsentative Emnid-Umfrage für tina mit 1.009 TeilnehmernBefragungszeitraum 08.02.-14.02.2017Die Ergebnisse im ÜberblickWas würde für Sie dafür sprechen, Angela Merkel zu wählen?Weil sie in der Welt ein hohes Ansehen genießt 64 %Weil wir in unruhigen Zeiten wie diesen 60 %jemanden mit ihrer Erfahrung an der Spitze brauchenWeil sie in den letzten Jahren sehr gute Arbeit geleistet hat 56 %Weil sie gut mit Männern wie Putin, Trump und Erdogan umgehen 48 %kannWeil ich ihr vertraue 47 %Weil sie eine Frau ist 26 %Keiner dieser Gründe 15 %Weiß nicht, keine Angabe 1 %Welche Eigenschaften würden Sie eher Angela Merkel und welche eherMartin Schulz zuschreiben?Merkel SchulzAnsehen in der Welt 80 % 11 %Erfahrung 74 % 14 %Belastbarkeit 60 % 24 %Bedachtsamkeit 57 % 24 %Durchsetzungsvermögen 54 % 31 %Verhandlungsgeschick 54 % 27 %Vertrauenswürdigkeit 46 % 35 %Menschlichkeit 41 % 41 %Ehrlichkeit 37 % 34 %Bürgernähe 34 % 49 %Welchem der folgenden Politiker würden Sie am ehesten IhrenHausschlüssel geben, damit er/sie Ihre Wohnung hütet?Angela Merkel 19 %Wolfgang Schäuble 12 %Martin Schulz 12 %Horst Seehofer 11 %Sahra Wagenknecht 8 %Cem Özdemir 6 %Christian Lindner 4 %Sigmar Gabriel 4 %Katrin Göring-Eckardt 3 %Frauke Petry 1 %Keinem von diesen, weiß nicht, keine Angabe 22 %Hinweis an die Redaktionen:Die neue tina-Ausgabe 10/2017 ist ab dem 01. Die neue tina-Ausgabe 10/2017 ist ab dem 01. März im Handel erhältlich. Auszüge sind bei Nennung der Quelle "tina" zur Veröffentlichung frei. Alle Ergebnisse der Umfrage können bei Anna Hezel angefordert werden. 