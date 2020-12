München / Zürich (ots) - Das Recruiting-Format "Jumpstart your Internship - das Event für Frauen auf der Überholspur" von Bain & Company geht in die zweite Runde. Am 28. und 29. Januar 2021 können die Teilnehmerinnen den Digital Discovery Hub im Berliner Büro der internationalen Unternehmensberatung virtuell erleben. Dabei lernen sie die verschiedenen Facetten des agilen Projektmanagements kennen und erfahren, welche digitalen Kompetenzen im Beratungsalltag elementar wichtig sind. Im Rahmen des integrierten Auswahltags haben die Kandidatinnen zudem die Chance, ein Praktikumsangebot von Bain zu erhalten. Die Veranstaltung richtet sich an Universitätsstudentinnen und Doktorandinnen aller Fachrichtungen."Souveränität, analytischer Scharfsinn und unternehmerisches Denken gehören zu den wesentlichen Eigenschaften, die unsere Beraterinnen auszeichnen", erklärt Bain-Partnerin Mareike Steingröver, die das Womxn@Bain-Netzwerk im deutschsprachigen Raum verantwortet. "Beim Event 'Jumpstart' können Frauen den Grundstein für eine außergewöhnliche Karriere legen."Im Mittelpunkt des ersten Veranstaltungstags steht der Digital Discovery Hub am Bain-Standort Berlin. "Digitale Lösungen sind für Unternehmen aller Branchen nicht mehr nur Differenzierungsmerkmal, sondern unverzichtbar für den Geschäftserfolg", betont Marcus Wacker, Director Product Design des Advanced Digital and Product Teams (https://www.bain.com/de/vector-digitalisierung/advanced-digital-und-product-team/) (ADAPT) von Bain. "Der Digital Discovery Hub ist dank neuester Technologien stets am Puls der Zeit. Vordenker aus verschiedenen Fachgebieten gestalten dort gemeinsam mit unseren Kunden digitale Produkte sowie Strategien für Innovations- und Transformationsprozesse."Bewerbungen noch bis zum 13. Dezember 2020 möglichDie Veranstaltung "Jumpstart" bietet den Teilnehmerinnen die Gelegenheit, sich über den Berufseinstieg bei Bain zu informieren und ihr persönliches Netzwerk zu erweitern. Am Auswahltag können sie ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen und sich einen Praktikumsplatz bei Bain sichern. "Ein Praktikum bei Bain bedeutet spannende Aufgaben, inspirierende Teamarbeit und eine steile Lernkurve durch regelmäßiges Feedback", so Steingröver. "Eine persönliche Mentorin steht jeder Praktikantin mit Rat und Tat zur Seite und unterstützt sie auf ihrem Weg."Noch bis zum 13. Dezember 2020 können sich Universitätsstudentinnen ab dem vierten Bachelorsemester sowie Doktorandinnen sämtlicher Fachrichtungen bewerben. Alle weiteren Informationen und Ansprechpartner gibt es unter www.joinbain.de/jumpstart (http://www.joinbain.de/jumpstart).Bain & CompanyBain & Company ist eine international führende Unternehmensberatung, die Entscheiderinnen und Entscheider weltweit bei der Zukunftsgestaltung unterstützt. Mit unseren 59 Büros in 37 Ländern sind wir in unmittelbarer Nähe unserer Kunden. Wir arbeiten gemeinsam mit ihnen daran, den Wettbewerb zu übertreffen und neue Standards in den jeweiligen Branchen zu setzen. Partner aus unserem Ökosystem digitaler Innovatoren ergänzen unsere Expertise und sorgen mit dafür, dass wir für unsere Kunden bessere, schnellere und nachhaltigere Ergebnisse erzielen. In den kommenden zehn Jahren werden wir weltweit mehr als eine Milliarde US-Dollar in Pro-Bono-Projekte investieren. Wir unterstützen Organisationen, die sich den aktuellen Herausforderungen in den Bereichen Bildung, Umwelt sowie wirtschaftliche Entwicklung stellen und sich für Gleichberechtigung in jeder Hinsicht engagieren. Seit unserer Gründung 1973 messen wir unseren Erfolg am Erfolg unserer Kunden und sind stolz darauf, dass wir die höchste Weiterempfehlungsrate in der Beratungsbranche haben.Erfahren Sie mehr unter: www.bain.de (http://www.bain.de), www.bain-company.ch (http://www.bain-company.ch).Folgen Sie uns auf: LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/bain-and-company/), Xing (https://www.xing.com/companies/bain%26company), Facebook (https://www.facebook.com/bainandcompanyDE/), Instagram (https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/bainkarriere/), Bain Insights App (http://www.bain.com/insightsapp/).Pressekontakt:Leila Kunstmann-SeikBain & Company Germany, Inc.Karlsplatz 180335 MünchenE-Mail: leila.kunstmann-seik@bain.comTel.: +49 (0)89 5123 1246Mobil: +49 (0)151 5801 1246Original-Content von: Bain & Company, übermittelt durch news aktuell