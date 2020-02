Exklusiv im neuen ADAC REISEMAGAZIN: Zu Besuch in Til Schweigers Lodge in Südafrika (FOTO)

Stuttgart/München (ots) - In der ersten Ausgabe des neuen ADAC Reisemagazinsgibt Til Schweiger erste Einblicke in sein neues Projekt: Der Schauspieler undRegisseur hat in der Nähe des südafrikanischen Addo Elephant Nationalparks eineLodge eröffnet. "Ich habe hier eine magische Anziehungskraft gespürt. Und dassetzt sofort Energien bei mir frei", sagt Schweiger, der das Anwesen vor zweiJahren beim Besuch eines Freundes entdeckte und wenig später sein Design dortumsetzte. Für den 56-jährigen, derzeit mit seiner Komödie "Die Hochzeit" im Kinozu sehen, ist es nicht das erste Hotelprojekt: Unter seiner eigenen Design-Marke"Barfoot Living" richtete er 2017 sein erstes Haus in Timmendorfer Strand ein.Auch bei der umfassenden Umgestaltung zur "Barfoot Addo Elephant Lodge" war TilSchweiger für den Einrichtungsstil verantwortlich. "Ich sehe mich nicht alsDesigner im klassischen Sinne. Es ist vielmehr eine Lebenswelt, in der ich michwohlfühle und die sich auch in meinen Häusern in Hamburg und auf Mallorcawiderspiegelt - so eine Mischung aus Skandinavien, mediterraner Leichtigkeit undden amerikanischen Hamptons", erklärt Til Schweiger im Interview mit dem ADACREISEMAGAZIN. Die Lodge hat zehn Suiten, die inmitten eines 1.000 Hektar großenAreals mit eigenem Tierbestand liegen. Schweiger: "Es ist eine bewusst sehrprivat gehaltene Atmosphäre, umgeben von einem authentischen Safari-Spirit."Das komplette Interview mit Til Schweiger und Fotoimpressionen seiner Lodge gibtes im ADAC REISEMAGAZIN, produziert vom Special-Interest-Medienhaus Motor PresseStuttgart, das am 13. Februar erstmals mit erweitertem Konzept und neuem Look inden Handel kommt.Weitere Bilder finden Sie auf www.motorpresse.de/presse/news. Veröffentlichungnur unter Nennung des Fotocredits und in Verbindung mit dieser PressemitteilungDie MOTOR PRESSE STUTTGART (www.motorpresse.de) ist eines der führendenSpecial-Interest-Medienhäuser international und mit Lizenzausgaben undSyndikationen in 20 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppepubliziert rund 80 Zeitschriften, darunter AUTO MOTOR UND SPORT, MOTORRAD, MEN'SHEALTH, MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special Interest Medien in denThemenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport undFreizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind die GründerfamilienPietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.Pressekontakt:Kontakt:Dirk JohaeLeiter UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1657Mobil: +49 176 11182007djohae@motorpresse.dewww.motorpresse.dewww.facebook.com/motorpresseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/22036/4518581OTS: Motor Presse StuttgartOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, übermittelt durch news aktuell