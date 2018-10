Exklusiv morgen buchbar! / Halloween-Übernachtung im Berlin Dungeon mit Booking.com (FOTO)

Berlin (ots) -Traust du dich eine Nacht im Berlin Dungeon zu verbringen?Booking.com ermöglicht tapferen Seelen eine einmalige Nacht in denaltehrwürdigen Gewölben des Berlin Dungeon zu erleben. Buchbar am 23.Oktober ab 10.00 Uhr auf Booking.com.Jeweils nur zwei Gäste können die exklusive Übernachtung am 31.Oktober auf Booking.com buchen. Dabei nächtigen sie entweder in derFolterkammer oder im Raum des Pestarztes, beide tief unten imBerliner Dungeon gelegen.Auf die glücklichen Gäste, die eines der beiden Zimmer im BerlinDungeon buchen konnten, wartet eine exklusive Nacht vollerschaurig-schöner Erlebnisse: Sie gehen in der bekannten BerlinerAttraktion auf Entdeckungstour und tauchen in die gefährlicheVergangenheit der Stadt ein. Eine beeindruckende Besetzung vonprofessionellen Schauspielern, faszinierenden Spezialeffekten undatemberaubenden Fahrgeschäften sorgt für ein aufregendes Erlebnis,bei dem die Gäste 800 Jahre alte und düstere Geschichten Berlinserleben, hören, riechen und fühlen können.Der Berliner Star Blogger und Influencer Riccardo Simonetti durftevorab einen Blick hinter die Kulissen des Berlin Dungeon werfen undweiß, auf was sich die mutigen Gäste freuen dürfen: "Das BerlinDungeon ist als Attraktion bereits einen Besuch wert - eine Nachtdarin verbringen ist aber das wirkliche Highlight. Ich binbegeistert, was Booking.com hier auf die Beine gestellt hat. Und nachdem Ausprobieren kann ich den Gästen auch eins versprechen: DerAufenthalt wird erschreckend fantastisch!"Nach der Entdeckungstour durch das Berlin Dungeon erwartet dieGäste ein Halloween-Menü, das auch Vampiren und Geistern schmeckenwürde. Anschließend beginnt für die Gäste der unheimlichste Teilihres Aufenthalts, indem sie, umgeben von Geistern, nächtigen, sichvor geheimnisvollen Schatten erschrecken und Gruselgestalten unterihrem Bett fürchten werden."Wer nach all der Aufregung nicht gleich einschlafen kann, bekommtvon unseren professionell ausgebildeten und furchteinflößendenSchauspielern eine Gute-Nacht-Geschichte vorgelesen", sagt NinaZerbe, Pressesprecherin des Berlin Dungeon und fügt hinzu: "Wirfreuen uns, dass wir zusammen mit Booking.com unseren Gästen diesewunderbare und außergewöhnliche Erfahrung bieten können."Die Halloween-Übernachtung im Berlin Dungeon trifft den Zeitgeistmoderner und abenteuerlustiger Reisender, wie Nadine Stachel,Regional Manager von Booking.com in Deutschland erklärt: "Reisendeentdecken im Urlaub gerne Neues und möchten außergewöhnlicheErfahrungen machen. Wir beobachten dementsprechend auch einewachsende Nachfrage nach alternativen Unterkünften."Mit der Übernachtung im Berlin Dungeon bietet Booking.com, dieweltweit größte Plattform für Unterkünfte aller Art, Gästen eineweitere außergewöhnliche Location auf seiner Plattform an. Weltweitwerden bereits über fünf Millionen alternativerÜbernachtungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Ferienhäuser, Baumhäuserund sogar Iglus, neben traditionellen Hotels angeboten."Mit der Übernachtung im Berlin Dungeon kommen wir der Nachfragevieler Reisender nach außergewöhnlichen Unterkünften nach. Ich binmir sicher, die Gäste werden sich noch sehr lange an dieses Erlebniserinnern", sagt Nadine Stachel.Wer tapfer genug ist diese einmalige Unterkunft im BerlinerDungeon zu erleben, der muss sich beeilen - nur zwei Doppelzimmerstehen für jeweils 66 Euro zur Verfügung. Am 23. Oktober ist einesder Zimmer ab 10.00 Uhr auf Booking.com buchbar, welches den Gästeneine schaurig-schöne Nacht am 31. Oktober ermöglicht.Wer nicht das Glück hat eines der gruseligen Zimmer zu Halloweenim Berlin Dungeon zu buchen, der kann auf der Webseite vonBooking.com über 28 Millionen einzigartige Übernachtungsmöglichkeitenan mehr als 134.000 Reisezielen in 227 Ländern und Regionen der Weltentdecken.Über Booking.com:Booking.com B.V. hat sich seit der Gründung im Jahr 1996 inAmsterdam von einem kleinen niederländischen Start-up zu einem derweltweit größten E-Commerce-Unternehmen in der Reisebrancheentwickelt. Booking.com gehört zur Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG) und beschäftigt aktuell über 17.000 Mitarbeiter in 198 Büros in70 Ländern weltweit. Booking.com bringt Reisende mit der größtenAuswahl an einzigartigen Unterkünften zusammen, darunter Apartments,Ferienhäuser, familiengeführte Pensionen, 5-Sterne-Luxusresorts,Baumhäuser und sogar Iglus. Jeden Tag werden mehr als 1,5 MillionenÜbernachtungen über diese Plattform gebucht. Ob Geschäfts- oderUrlaubsreisen - Gäste können ihre ideale Unterkunft schnell undeinfach buchen, ohne Buchungsgebühren und mit Preisversprechen. Überunseren Kundenservice können Gäste Booking.com rund um die Uhr,sieben Tage die Woche erreichen.Weitere Informationen finden Sie auf Facebook,Twitter, Google+ undPinterest oder in unserem Newsroom.