Unterföhring (ots) -- In Staffel drei der achtteiligen TV-Talentshow "Master ofPhotography" kämpfen zehn internationale Kandidaten - darunter auchzwei deutsche Teilnehmer - um den Titel "Bester Fotograf Europas" undum 100.000 Euro- Neben Oliviero Toscani zwei neue Gesichter in der prominenten Jury:Mark Sealy und Elisabeth Biondi- Gastauftritte renommierter Fotografen: Sebastião Salgado, FrancoPagetti, Tomas Van Houtryve, Christopher Morris, Jessica Dimmock,Joachim Ladefoged, Flora Borsi und Gary Knight- Sky Arts Hub Produktion ab dem 29. Mai um 21.15 Uhr, auf Abrufsowie auf Streaming-Dienst Sky Ticket- Mehr Informationen: masterofphotography.tv- Einfacher, besser und mit vielen neuen innovativen Produkten undServices: Das neue SkyUnterföhring, 15. Mai 2018 - Fotografie-Liebhaber aufgepasst: Ab dem29. Mai läuft auf Sky Arts wieder "Master of Photography", dieeinzige europäische TV-Talentshow rund um Fotografie. In der drittenStaffel kämpfen diesmal zehn internationale Teilnehmer um dasweltweit höchste Preisgeld bei einem Fotografie-Wettbewerb: 100.000.-Euro sowie um den Titel "Bester Fotograf Europas". Über den nächstenGewinner des ersten europaweiten Sky Arts Fotowettbewerbs entscheidetauch dieses Jahr eine hochkarätige Jury. Wieder dabei ist FotografOliviero Toscani, neu hinzugekommen sind der britische Kurator undPräsident von Autograph ABP Association Mark Sealy sowie ElisabethBiondi, Kuratorin und ehemaliger leitende Bildredakteurin bei "TheNew Yorker".Talentierte Fotografen aus ganz Europa - sowohl Profis als auchambitionierte Amateure - haben sich bei der Sky Arts Hub Produktionbeworben. Zehn Finalisten stellen in acht Folgen an unterschiedlichenOrten in Europa ihr Können in verschiedenen Genres unter Beweis:Susanne Middelberg (49, Deutschland), Flint Stelter (41,Deutschland), Paolo Barretta (24, Italien), Federica Belli (19,Italien), Alex Liverani (33, Italien), Wayne Crichlow (50,Großbritannien), Danyelle Rolla (36, Großbritannien), Nora Kabli (32,Frankreich), Monika Milewska (25, Polen), Marietta Varga (26,Ungarn).Unterstützt werden die Kandidaten auch dieses Jahr von namenhaftenGast-Fotografen, die pro Folge und Challenge als Mentoren fungieren:Franco Pagetti (Folge 1: "Dancing Naples"), Flora Borsi (Folge 2:"Pets and Friends"), Tomas Van Houtryve (Folge 3: "White Landscape"),Christopher Morris (Folge 4: "Seven Deadly Sins"), Jessica Dimmock(Folge 5: "Gender Identity"), Joachim Ladefoged (Folge 6: "World'sStrongest People") und Sebastião Salgado (Folge 7: "Home Sweet Home"bei den Teilnehmern daheim) sowie Gary Knight (Finale: "ImmigrantStory").Die Produktion erfolgt durch den Sky Arts Production Hub, derspeziell für die Entwicklung von hochqualitativen Kunst- undKulturprogrammen für die 21,5 Millionen Sky Kunden in Deutschland,Österreich, UK, Irland und Italien ins Leben gerufen wurde.Ausstrahlungsdetails:"Master of Photography" Staffel 3, 8 Folgen à 45 Minuten ab 29. Mai,immer dienstags um 21:15 Uhr auf Sky Arts HD sowie auf Abruf auf SkyGo und Sky On Demand sowie auf dem monatlich kündbarem OnlineStreaming-Dienst Sky Ticket.Über Elisabeth Biondi:Die gebürtige Deutsche begann ihre Arbeit mit Fotografen bei NationalGeographic, als das Magazin in den USA launchte. Nach anschließendensieben Jahre bei Vanity Fair folgte sie dem Ruf vom Stern zurück nachDeutschland. In ihren darauffolgenden 15 Jahre als Visual Editor beiThe New Yorker hat Elisabeth Biondi dazu beigetragen, den Auftrittder Publikation zu formen, indem sie eine Gruppe von Fotografeneinstellte, zu der sowohl bereits etablierte als auch junge Talentegehörten. Heute arbeitet sie als freischaffende Kuratorin, Autorinund Lehrerin. Sie unterrichtet an der SVA Graduate School forPhotography and Related Media und schreibt ihre Kolumne "Portfolio"für die Zeitschrift "sPhotograph". Sie war Jurorin bei den WorldPress Photography Awards, den Sony World Photography Awards undvielen weiteren internationalen Fotowett¬bewerben. Außerdem ist sieals Editorin und Beraterin für eine Vielzahl junger, talentierterFotografen tätig.Über Mark Sealy:Mark Sealy ist Kurator und Kulturhistoriker. Als Geschäftsführer bei"Autograph ABP" war Sealy für die Gestaltung verschiedener, höchsterfolgreicher Ausstellungen, künstlerischen Residenzen undPublikationen verantwortlich. Seine Arbeiten wurden in einigen derwichtigsten Fotografie-Zeitschriften veröffentlicht. Sealy arbeitetin der ganzen Welt für Projekte über den sozialen und politischenWandel. 2007 erhielt er die Hood Medal der Royal Photographic Societyund im Januar 2013 wurde er für seine Dienste als Fotograf mit demOrder of the British Empire (MBE) ausgezeichnet. Sealy machte seinenDoktor an der Universität von Durham, wo sich seine Forschungsarbeitauf Fotografie und kulturelle Gewalt konzentrierte.Über Oliviero Toscani:Oliviero Toscani ist die kreative Kraft hinter einigen der weltweitwichtigsten Publikationen, Marken, Corporate Auftritten undWerbekampagnen und international anerkannt als eine dereinflussreichsten Persönlichkeiten in der Welt der Kommunikation.1982 hat er United Colors of Benetton zu einer der weltweitbekanntesten Marken gemacht. Er gründete außerdem Fabrica, eininternationales Zentrum für Kunst und moderneKommunikationsforschung, sowie das Magazin Colors. Nach mehr alsfünfzig Jahren redaktioneller Innovation, Werbung, Film und Fernsehen- von Toscani selbst als "Über 50 Jahre wunderbares Scheitern" -produziert er weiterhin für verschiedene Medien und erschafft inseinem Studio und Fabrica Print- und TV-Projekte,Kommunikationskampagnen, Ausstellungen und Workshops.Über Sky Arts HD:Sky Arts HD ist die neue Adresse für Kunst und Kultur in Deutschlandund Österreich. Der Sender, der linear, aber auch über Sky On Demandund Sky Go verfügbar ist, präsentiert seit Juli 2016 die aufregendeKunst- und Kulturwelt in Reportagen und Dokumentationen mit Fokus aufFotografie, Architektur, Urban Arts, bildenden Künsten, Literatur,Tanz, klassische Musik und Konzertüber-tragungen. Sky Arts ist imVereinigten Königreich, Irland und Italien bereits seit Langemerfolgreicher Teil des Sky Programmportfolios. In Deutschland undÖsterreich ist Sky Arts HD im Sky Entertainment Paket enthalten. 