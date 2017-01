Exklusiv im WDR: Franz Müntefering befürwortet Kanzlerkandidatur von Martin Schulz

Köln (ots) - Der SPD-Politiker Franz Müntefering befürwortet dieKanzlerkandidatur seines Parteikollegen Martin Schulz. Der ehemaligeVorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion sagte exklusiv imWDR-Fernseh-Magazin "daheim + unterwegs": "Es ist gut, dass dieEntscheidung da ist. Nun kann der Wahlkampf beginnen. Martin Schulzhat in Europa eine glänzende Rolle gespielt. Er kennt sich auf deminternationalen Parkett aus und ist in der Partei drin wie man nurdrin sein kann. Er wird einen fulminanten Wahlkampf machen - da binich mir sicher. Sigmar Gabriel und wir alle werden ihm dabei helfen."Link zum Video in der WDR-Mediathek:http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/daheim-und-unterwegs/video-franz-muentefering-zu-martin-schulz-kanzlerkandidatur-und-ueber-die-bundespraesidentschaftskandidaten-100.htmlPressekontakt:WDR Presse und InformationTelefon 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell