Exklusiv bei RTL und VOX: Anna Ermakovas 18. Geburtstag

Köln (ots) -Am 22. März wird Anna Ermakova, die uneheliche Tochter von TennisstarBoris Becker, volljährig. Als einziges deutsches Medium besuchen RTLund VOX sie dafür in ihrer Heimat London und berichten bereits abSonntag regelmäßig in RTL "Exclusiv Weekend" (So, 17:45 Uhr), RTL"Exclusiv" (Mo-FR 18:30 Uhr) und VOX "Prominent!" (Mo-Fr, 20:00 Uhrund So, 23:35 Uhr) . An ihrem Geburtstag am Donnerstag wird sie livebei "Guten Morgen Deutschland" zugeschaltet sein. Darüber hinaus gibtsie in den Magazinsendungen von RTL und VOX seltene private Einblickein die besonderen Momente ihrer Kindheit und wird die Zuschauersowohl in ihre Geburtstagsvorbereitungen miteinbeziehen als auch anihrer Feier teilhaben lassen.Die Programm-Highlights im Überblick:- Bereits als Kleinkind war sie im Jahr 2001 an der Seite ihrerMutter Angela bei RTL zu sehen. Zum ersten Mal sieht sie nun dieBilder, die damals gemeinsam mit RTL-Moderatorin Frauke Ludowigausgestrahlt wurden. (So, 18.03.)- Am Donnerstag (22.03.) gratuliert RTL ihr in "Guten MorgenDeutschland" live zum Geburtstag. In den Magazinen bei RTL und VOXstehen an diesem Tag ihre Geburtstagsvorbereitungen im Fokus. WelchesKleid wird Anna sich aussuchen? Findet sie dazu die passenden Schuhe?Und in welchen Restaurants und Clubs soll die Volljährigkeit gefeiertwerden?- Den Abschluss der Geburtstagswoche machen die Feierlichkeiten imLondoner Nachtleben. Gemeinsam mit ihren engsten Freundinnen wirdAnna Ermakova am Wochenende nach ihrem Geburtstag ihre Volljährigkeitfeiern. Die Bilder dazu sehen Sie exklusiv am Sonntag, den 25.03. bei"Exclusiv Weekend" und "Prominent!".Anna Ermakova blickt trotz ihres jungen Alters auf ein bewegtes Lebenzurück. Durch ihren prominenten Vater ist das Medieninteresse an ihrvon Geburt an enorm. Mit 14 Jahren hatte sie ihre ersten Auftritteals Model, ist seitdem unter anderem auf den Laufstegen der "BerlinFashion Week" unterwegs.RTL-Starexpertin Frauke Ludowig : "Nur wenige Kinder sind schon reinoptisch so durch den prominenten Vater geprägt, wie Anna Ermakova.Das hat ihr ganzes Leben beeinflusst - angefangen in der frühestenKindheit bis heute. Im Privaten und in der Öffentlichkeit. Die Frageist: Wie sind sie und ihre Mutter bisher damit umgangen? Und welchePläne hat Anna für die Zukunft, wenn sie jetzt als Volljährige ihreeigenen Entscheidungen trifft?"Social-Media-Tipp: Live-Berichterstattung auch bei Facebook(facebook.com/RTLexclusiv) und Instagram (instagram.com/rtl_exclusiv)Zitate von Anna Ermakova finden Sie ab morgen imRTL-Kommunikationsportal http://kommunikation.rtl.de