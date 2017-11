Hamburg (ots) -Während Elvira Becker acht Tage im Krankenhaus lag, feierte ihrSohn Boris ausgelassene Partys in London und war alsProfi-Pokerspieler in Wien unterwegs - und das trotzPleite-Geschichten. Trägt der Ärger um ihn nicht auch Schuld daran,dass seine Mutter krank geworden ist? In Neue Post (EVT 08.11.)berichtet Elvira exklusiv von ihrem Leid.Die finanziellen Probleme ihres Sohnes machen Elvira schwer zuschaffen: "Ich schäme mich so", klagte sie einmal. "Ich weiß nicht,was er da veranstaltet hat." Ihr Heimatort Leimen ist eine Kleinstadtmit 27.000 Einwohnern, hier kennen die Nachbarn einander. Früher warElvira Becker die bewunderte Mutter eines Idols, heute traut sie sichkaum vor die Tür. "Ich werde von allen darauf angesprochen. Ich weißnicht, was ich erzählen soll."Hinweis für Redaktionen:Den vollständigen Beitrag gibt es in Neue Post Nr. 46, ab Mittwoch8. November 2017 im Handel. Abdruck honorarfrei bei Nennung QuelleNeue Post.Über Neue PostNeue Post ist das Qualitäts-Yellow im Segment und garantiert seitüber 60 Jahren Qualität und Kontinuität für Frauen ab 50 Jahren. NeuePost ist die Nummer eins in Adel mit exklusiven News aus denKönigshäusern. Darüber hinaus sind nationale und internationale Starsaus dem Show-Bizz fester Bestandteil des Heftes. Der großeServiceteil berät die Leserinnen kompetent. Themenschwerpunkte bildenWohnen, Ratgeber, Gesundheit sowie Mode und Beauty. Aber auch Leutevon nebenan, ihre Schwierigkeiten und Probleme, tragischeGeschehnisse und auch besonders glückliche Momente gehören zumredaktionellen Repertoire. Neue Post setzt ganz bewusst auf die Nähezur Leserin: mit emotionaler Ansprache, umsetzbaren Mode- undKosmetik-Tipps und seriöser Beratung zu Alltagsproblemen.Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationAnna HezelT +49 40 30 19 10 74anna.hezel@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Neue Post, übermittelt durch news aktuell