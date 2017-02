Hamburg (ots) - Inzwischen haben sie fast drei Millionen Tonträgerverkauft, ihre Konzerte ziehen Zehntausende Fans an - doch die"Amigos" Karl-Heinz (68) und Bernd Ulrich (66) bereiten sich nun dochauf den Bühnenabschied vor. Wie NEUE POST exklusiv erfuhr, macht dasSchlager-Duo Schluss! Die Abschiedstour ist für 2018 geplant. "Wirmachen noch eine große Konzertreise, dann ziehen wir uns zurück", soBernd Ulrich zu NEUE POST. Der Grund: Auftritts-Stress. Bernd Ulrich:"150 Tage im Jahr unterwegs, ständig unter Strom, das ist einfach zuviel." CDs wollen sie weiterhin aufnehmen, der Abschied von der Bühnesei aber endgültig. Karl-Heinz Ulrich: "Die Abschiedstour istwirklich das Ende. Dann gibt's keinen einzigen Auftritt mehr."Hinweis für Redaktionen:Den vollständigen Beitrag gibt es in Neue Post Nr. 7, ab Mittwoch8. Februar 2017 im Handel. Mehr Informationen zum Thema erhalten Siein der Redaktion Neue Post bei Miriam Bitter, Tel.: 040-3019-4154.Abdruck honorarfrei bei Nennung Quelle Neue Post.Über Neue PostNeue Post ist das Qualitäts-Yellow im Segment und garantiert seitüber 60 Jahren Qualität und Kontinuität für Frauen ab 50 Jahren. NeuePost ist die Nummer eins in Adel mit exklusiven News aus denKönigshäusern. Darüber hinaus sind nationale und internationale Starsaus dem Show-Bizz fester Bestandteil des Heftes. Der großeServiceteil berät die Leserinnen kompetent. Themenschwerpunkte bildenWohnen, Ratgeber, Gesundheit sowie Mode und Beauty. Aber auch Leutevon nebenan, ihre Schwierigkeiten und Probleme, tragischeGeschehnisse und auch besonders glückliche Momente gehören zumredaktionellen Repertoire. Neue Post setzt ganz bewusst auf die Nähezur Leserin: mit emotionaler Ansprache, umsetzbaren Mode- undKosmetik-Tipps und seriöser Beratung zu Alltagsproblemen.Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationAnna HezelT +49 40 30 19 10 74anna.hezel@bauermedia.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Neue Post, übermittelt durch news aktuell