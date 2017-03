Exklusiv in NEUE POST: Nadja Tiller: Abschied von der Bühne

Hamburg (ots) - Noch 2016 stand sie in "My Fair Lady" inBraunschweig auf der Bühne: Nadja Tiller, die legendäre deutscheSchauspielerin. Kurz vor ihrem 88. Geburtstag am 16. März hat sie nuneine Entscheidung getroffen. "Ich werde auf der Bühne bestimmt nichtmehr auftreten", verriet sie exklusiv der Zeitschrift NEUE POST. "Ichwerde 88, da muss ich das nicht mehr." Das Gehen fällt der gebürtigenWienerin immer schwerer. Selbst auf ihre geliebten Spaziergänge ander Elbe in Hamburg verzichtet die Schauspielerin: "Spazieren geheich nicht mehr. Das fällt mir ziemlich schwer." Immerhin freut siesich über Besuch zu ihrem Geburtstag: "Der Reihe nach wird meineFamilie kommen. Das wird schön."Hinweis für Redaktionen:Den vollständigen Beitrag gibt es in Neue Post Nr. 12, abMittwoch, 15. März 2017 im Handel. Mehr Informationen zum Themaerhalten Sie in der Redaktion Neue Post bei Hella Hoofdmann, Tel.:040-3019-4065. Abdruck honorarfrei bei Nennung Quelle Neue Post.Über die Bauer Media GroupDie Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationAnna HezelT +49 40 30 19 10 74anna.hezel@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttp://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Neue Post, übermittelt durch news aktuell