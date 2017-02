Hamburg (ots) - Nach 16 Jahren als Ehepaar gaben Sky du Mont undMirja im vergangenen Sommer ihre Trennung bekannt. Von Scheidung warnie die Rede - bis jetzt! Im exklusiven Interview mit DAS NEUE BLATTbestätigte der Schauspieler nun: "Wir werden geschieden. Wir habenalles geregelt. Es verläuft alles friedlich."Das Ex-Paar versteht sich noch immer sehr gut: "Mirja hat nocheinen Schlüssel zu meinem Haus." Das Wohl der gemeinsamen Kindersteht für die beiden an erster Stelle. Trotzdem sagt der TV-Star: "Esgibt keine harmonischen Trennungen. Auch bei uns nicht."Sky du Mont verriet DAS NEUE BLATT gegenüber auch dieTrennungsgründe. Das ganze Interview erscheint in DAS NEUE BLATT Nr.7, das am 8. Februar auf den Markt kommt!Hinweis für die Redaktion:Für Rückfragen steht Ihnen Lena Zander, Chefreporterin von DASNEUE BLATT, zur Verfügung unter 040/30194828Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGAnna HezelUnternehmenskommunikationT +49 40 30 19 10 74anna.hezel@bauermedia.comwww.bauermediagroup.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, DAS NEUE BLATT, übermittelt durch news aktuell