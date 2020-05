Exklusiv-Interview mit der schottischen Rockband Fratellis enthüllt, wie sie zu Hause Inspiration und Kreativität finden

London (ots/PRNewswire) - Jon Fratelli lädt Fans zu sich nach Hause ein, wo er im Rahmen von "Routes of Inspiration: a new virtual series from Vype" offen über die Herausforderungen spricht, Inspiration zu findenLetzte Woche veröffentlichten die Fratellis die neue Single "Strangers in the Street" (mit P.P. Arnold) zur Unterstützung der Hilfsfonds von COVID-19Ein neues Exklusiv-Interview mit dem Leadsänger und Gitarristen der Fratellis, Jon Fratelli, wurde von Vype, der E-Zigarettenmarke, die sich für einzigartige Momente der Inspiration einsetzt, veröffentlicht.Das Interview, das exklusiv auf der @Vype_worldwide Instagram-Seite verfügbar ist, findet in Jons Zuhause statt, wo der Künstler offen darüber spricht, wo er Inspiration findet, wie schwierig es manchmal ist, Ideen zu finden, und welche kreativen Herausforderungen er im Laufe der Jahre gemeistert hat. Der exklusive Content ist Teil von "Routes of Inspiration", einer neu lancierten virtuellen Serie von Vype, die erforscht, wie professionelle Künstler in der kreativen Welt inspiriert werden. Die Serie wurde nach der Absage von Live-Entertainment-Veranstaltungen auf der ganzen Welt ins Leben gerufen, um Künstlern und Fans eine neue Art der Kontaktaufnahme zu ermöglichen.Jon verrät, dass sein erster Funke der Inspiration kam, nachdem er ein Pink Floyd-Konzert im Fernsehen gesehen hatte: "[...] am Ende dieses Konzerts wusste ich, was ich tun wollte". Jon erklärt, dass es keine Methode für einen Schöpfungsblitz gibt, und fährt fort, den Fans Ratschläge zu geben: "[...] man muss darauf vorbereitet sein, durch Zeiten zu gehen, in denen man wirklich hasst, was man tut, man hasst, was man hört, man hasst, was man erschafft", und gibt zu, dass er so vieles falsch machen musste, bevor er anfing, die Dinge richtig zu machen.Routes of Inspiration enthält persönliche Gespräche mit Künstlern und Musikern darüber, wie sie zu Hause Inspiration finden, sowie eine Reihe privaten Live-Musikshows. Die kostenlose Serie, in der Erfahrungen ausgetauscht und Songs von Ausdauer und Hoffnung gespielt werden, soll dazu anregen, kreative Wege zu finden, um auch zu Hause miteinander in Verbindung zu bleiben. Die erste Serie von Performances startete im März, kurz nachdem weltweit Lockdown-Beschränkungen verhängt wurden, und erreichte über 350.000 Fans aus aller Welt.Die Fratellis sind eine vielfach ausgezeichnete schottische Rockband aus Glasgow, die 2005 gegründet wurde. Die Band besteht aus dem Lead-Sänger und Gitarristen Jon Fratelli, dem Bassisten und Backing-Sänger Barry Fratelli und dem Schlagzeuger und Backing-Sänger Mince Fratelli. Die Fratellis haben angekündigt, dass ihr sechstes Studioalbum mit dem Titel Half Drunk Under a Full Moon am 30. Oktober 2020 erscheinen wird."Wir fühlen uns geehrt, dass wir einen Einblick in die kreative Welt hinter den Fratellis geben können, bevor Fans auf der ganzen Welt sie wieder live erleben können", sagt Elly Criticou, Vapour Category Director bei British American Tobacco.Um die Ankündigung dieses Sponsorings zu feiern, haben die Fratellis den neuen Titel "Strangers in the Street" mit dem legendären US-Soul-Sänger P.P. Arnold veröffentlicht. Das vollständige Video kann auf der Seite @Vype_worldwide Instagram angesehen werden. Um die Musikgemeinde in diesen schwierigen Zeiten zu unterstützen, enthält Vype einen Link für Privatleute, um über den Hilfsfonds Spotify COVID-19 zu spenden. Die Fratellis werden außerdem 100 % ihres Anteils an den Verkaufserlösen an den COVID-19-Hilfsfonds spenden."Wir sind bestrebt, so viele unserer erwachsenen Konsumenten auf der ganzen Welt wie möglich zu inspirieren, und es sind Initiativen wie diese, die den Künstlern auch dann noch die notwendige Unterstützung bieten werden, wenn die Möglichkeit, live zu spielen, nicht mehr gegeben ist. Daher freuen wir uns sehr, diese Initiative mit den Fratellis zu unterstützen."Das vollständige Interview mit Jon Fratelli können Sie sich https://c212.net/c/l ink/?t=0&l=de&o=2807102-1&h=579660410&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft %3D0%26l%3Den%26o%3D2807102-1%26h%3D2963948196%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ins tagram.com%252Fvype_worldwide%252F%26a%3Dhere&a=hier ansehen.Informationen zu British American Tobacco: British American Tobacco ist eines der weltweit führenden Konsumgüterunternehmen, das Konsumenten auf der ganzen Welt Tabak- und Nikotinprodukte anbietet. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 55.000 Menschen, ist in mehr als 55 Ländern Marktführer und verfügt über Fabriken in 48 Ländern. Das strategisch Sortiment besteht aus globalen Zigarettenmarken sowie einer wachsenden Anzahl an potenziell risikoreduzierten Produkten. Dazu gehören neben Dampf- und Tabakerhitzungsgeräten auch traditionelle und moderne Produkte zum oralen Gebrauch.Video - https://mma.prnewswire.com/media/1169580/Vype___Jon_Fratelli_Interview.mp4 (http s://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2807102-1&h=323874566&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2 Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2807102-1%26h%3D3954187769%26u%3Dhttps%3A%2F %2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1169580%2FVype___Jon_Fratelli_Interview.mp4%26a% 3Dhttps%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1169580%2FVype___Jon_Fratelli_Inter view.mp4&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1169580%2FVype___Jon_Frate lli_Interview.mp4)Pressekontakt:Abigail.foran@bcw-global.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/143065/4602996OTS: VypeOriginal-Content von: Vype, übermittelt durch news aktuell