Exklusiv-Interview in GALA: Jenny Elvers sagt, warum sie sich von Steffen von der Beeck getrennt hat (FOTO)

Hamburg (ots) -Nach der Trennung von ihrem Verlobten Steffen von der Beeck äußertsich Jenny Elvers (44) nun erstmals öffentlich. In der aktuellen GALA(Ausgabe 13/17, ab morgen im Handel) sagte sie über die Gründe: "Esgab viele schmerzhafte Momente. Die Fehlgeburt unseres Babys, heftigeSchlagzeilen, viele Prozesse, die Steffen vor Gericht geführt hat.(...) Es hat ihm ganz viel nicht gepasst und daher ist er oftangeeckt. (...) Irgendwann ist der Punkt gekommen, wo ich, trotzaller Gefühle für ihn, konsequent sein musste."Die Schauspielerin hatte von der Beeck nach ihrem Alkoholentzug2014 kennengelernt. Seit 20 Jahren sei sie nun erstmals Single, abernicht aktiv auf der Suche nach einem neuen Partner: "Ich werde jetztganz sicher nicht eine Kontaktanzeige aufgeben, die lautet: ,Leichtverpeilte Schauspielerin, Schrägstrich, trockene Alkoholikerin,Schrägstrich, mit pubertierendem Sohn und zwei Haustieren ...' Hörtsich irgendwie auch nicht nach einem Sechser im Lotto an," so Elversscherzhaft.