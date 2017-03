Exklusiv in InTouch: Schlimmes Prügel-Drama um Sarah Joelle Jahnel (27)

Hamburg (ots) - Sarah Joelle Jahnel (27) wurde von einem Bekanntenkrankenhausreif geprügelt. InTouch (EVT 16.03.) kennt die Details.Nach einem heftigen Streit mit einem engen Bekannten sah derDschungelcamp-Star schlimm zugerichtet aus: Das Auge durch einenSchlag stark geschwollen und sichtbar gerötet. Das Knie blutig undaufgeschlagen nach einem Sturz."Sie mögen sich, sie zoffen sich", kommentiert eine Freundin dasGeschehen. "Viele ihrer Freunde haben Sarah immer wieder vor diesemTypen gewarnt. Doch Sarah ist eine Frau, die auf ihr Herz hört - indiesem Fall leider."Bereits in der Vergangenheit soll es handfesteAuseinandersetzungen gegeben haben, aber: "Sarah dachte, er habe sichgeändert. Doch dann ist die Situation zwischen beiden völligeskaliert", so die Freundin.Der Reality-Star wurde nach der Prügel-Attacke von ihrer FreundinMicaela Schäfer auf dem Flur des Hotels gefunden und umgehend inSicherheit gebracht. Anschließend wurde die Polizei verständigt, dieden aggressiven Schläger später festnahm.Hinweis an die Redaktionen:Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe vonInTouch (Nr. 12/2017, EVT 16.03.). Auszüge sind bei Nennung derQuelle InTouch zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Siesich bitte an die Redaktion InTouch, Tim Affeld, Telefon: 040/3019-1761.Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationSarah LüthT +49 40 30 19 10 34sarah.lueth@bauermedia.comwww.bauermediagroup.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, InTouch, übermittelt durch news aktuell