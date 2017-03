Hamburg (ots) - Wahre Liebe oder billige PR? Clea-Lacy Juhn (25)und Sebastian Pannek (30) packen im InTouch-Interview (EVT 30.03.)aus ...Endlich mal ein Paar, das in der RTL-Kuppelshow "Der Bachelor" diewahre Liebe gefunden hat. Das denken viele Fans und auch das Paarselbst: "Für uns ist es ein Wunder, das wir nun auskosten", verratendie beiden auf ihrer ersten Liebesreise ins Disneyland Paris. Zuschön, um wahr zu sein? Das meinen viele andere: "Lächerlich, dassbeide jetzt dieses Pärchending durchziehen. In meinen Augen stand dasalles schon vorher fest und beide spielen ein falsches Spiel, umberühmt zu werden und Kohle zu machen", wettert beispielsweiseEx-Kandidatin Janika Jacke.Während Sebastian wütend ist über viele der Vorwürfe, nimmtClea-Lacy die Kritik etwas gelassener. "Janika ist da ja nicht dieEinzige. Die Ladys wissen, wie man sich in den Vordergrund spielt.Wir bekommen derzeit viele Reaktionen. Mehr als 90 Prozent sindpositiv. Aber auf solche haltlosen Vorwürfe haben wir uns auch schoneingestellt. Ich kann alle beruhigen: Wenn ich nach so kurzer Zeitmeinen Job kündige und zu Sebastian nach Köln ziehe, muss schon wasdran sein an unserer Liebe."Sebastian betont: "Wir lassen uns durch diese Störfeuer unsereLiebe nicht kaputtmachen." Bleibt zu hoffen, dass das den beidengelingt.Hinweis an die Redaktionen:Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe vonInTouch (Nr. 14/2017, EVT 30.03.). Auszüge sind bei Nennung derQuelle InTouch zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Siesich bitte an die Redaktion InTouch, Tim Affeld, Telefon: 040/3019-1761.Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationSarah LüthT +49 40 30 19 10 34sarah.lueth@bauermedia.comwww.bauermediagroup.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, InTouch, übermittelt durch news aktuell