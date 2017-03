Exklusiv in InTouch: Der Bachelor hat Erika Dorodnova (25) das Herz gebrochen

Hamburg (ots) - Die "Bachelor"-Zweitplatzierte Erika Dorodnova(25) leidet unter Sebastian Panneks eiskalter Abfuhr. InTouch (EVT23.03.) liegen dramatische Bilder ihres Zusammenbruchs vor.Sie trauert, sie schluchzt, sie weint: Erika Dorodnova scheintihre Liebes-Abfuhr von TV-Junggeselle Sebastian Pannek, der ihr imFinale die letzte Rose verweigerte, nicht verkraftet zu haben. "DasGanze hat sie kalt erwischt. Wir versuchen, sie zwar zu trösten, dochsie muss immer wieder an alles denken, und dann kommen die Tränen",heißt es aus ihrem Freundeskreis. "Ich habe mich verliebt", gestandErika im Finale. Doch Sebastian entschied sich für ihre RivalinClea-Lacy. Dabei würde sich Erika nichts sehnlicher wünschen, alsendlich den Richtigen zu finden. Eine Freundin verrät: "Für Erikaliegt die Welt aktuell in Trümmern. Sie denkt, sie könne nun keinemMann mehr vertrauen. Wir überlegen sogar, ihr professionelle Hilfe zusuchen." Vielleicht wird aber auch die Zeit alle Wunden heilen ...Hinweis an die Redaktionen:Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe vonInTouch (Nr. 13/2017, EVT 23.03.). Auszüge sind bei Nennung derQuelle InTouch zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Siesich bitte an die Redaktion InTouch, Tim Affeld, Telefon: 040/3019-1761.Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationSarah LüthT +49 40 30 19 10 34sarah.lueth@bauermedia.comwww.bauermediagroup.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, InTouch, übermittelt durch news aktuell