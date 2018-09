Exklusiv in GALA: Die Hochzeit von Guido Maria Kretschmer (FOTO)

Hamburg (ots) -Designer und TV-Star Guido Maria Kretschmer, 53, hat amvergangenen Wochenende seinen langjährigen Lebensgefährten FrankMutters, 63, geheiratet. Die aktuelle GALA (Heft 38/2018, ab morgenim Handel) zeigt exklusiv Bilder des Paares und der Feier. Der"Shopping Queen"-Gastgeber verriet außerdem in GALA, dass er seinHochzeits-Outfit erst wenige Tage vorher besorgt habe: "Ich habe denAnzug und sogar die weißen Sneakers vor zehn Tagen online perExpress-Lieferung bestellt, alles kam pünktlich an." Ein emotionalerHöhepunkt der Feier war, dass Kretschmer ein neues Familienmitgliedwillkommen hieß: Frank Mutters Halbschwester Marijke, die derBräutigam erst vor Kurzem, nach dem Tod des gemeinsamen Vaters,kennenlernte. "Marijke ist ein großes Glück für Frank", so derDesigner.Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichungfrei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationFrauke MeierGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: meier.frauke@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell