Exklusiv in GALA: Henning Baum spricht über Ehe-Aus und Baby-News (FOTO)

Hamburg (ots) -In der aktuellen GALA (Ausgabe 34/2017, ab morgen im Handel) nimmtSchauspieler Henning Baum (44) Stellung zu der in der vergangenenWoche bekannt gewordenen Trennung von seiner Ehefrau Corinna (50)."Meine Frau und ich haben uns vor etwa zwei Jahren getrennt. Das isttraurig, aber das ist die Entscheidung zweier erwachsener Menschen",so Baum. Auch Gerüchte, er habe mit einer 38-jährigen Osteopathin ausKöln ein gemeinsames Kind, kommentierte er: "Die Familie bestehtnatürlich trotzdem weiter! Sie ist auf meiner Seite sogar nochgewachsen. Das ist nun ein Gottesgeschenk, für das ich dankbar binund über das ich mich sehr freue."Henning und Corinna Baum haben zusammen eine 14-jährige Tochterund einen elfjährigen Sohn, aus einer vorherigen Beziehung hat Baumeinen weiteren Sohn.