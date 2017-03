Exklusiv in GALA: Ana Ivanovic über ihr Leben mit Bastian Schweinsteiger (FOTO)

Hamburg (ots) -Letzte Woche hat Fußballprofi Bastian Schweinsteiger seinenWechsel zu Chicago Fire verkündet, jetzt sagt seine Frau in deraktuellen GALA (Ausgabe 14/17, ab morgen im Handel), dass sie nochkein Haus gefunden haben. "Wir waren noch gar nicht da. Aber wir sindschon ganz aufgeregt. Das wird unser erstes richtiges Zuhause."Gerüchte über eine Schwangerschaft kommentierte Ana Ivanovic, dieEnde 2016 ihre Profilaufbahn als Tennisspielerin beendet hatte, so:"Meine Karriere war lang und sehr hart. Ich denke, es ist wichtig,dass ich auch eine Zeit für mich selber habe. Aber auf jeden Fallmöchte ich in der Zukunft Kinder haben."Pressekontakt:GALAPR / KommunikationTheda HarmsGruner + Jahr GmbH & Co KGTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: harms.theda@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell