Exklusiv in DNV - Der Neue Vertrieb: Die Zeit präsentiert erste Erfolgszahlen ihrer Paywall

Hamburg (ots) - Die Zeit hat mit der Wahl eines hybridenBezahlmodells für ihr Digitalangebot offenbar die richtigeEntscheidung getroffen. Im Gespräch mit dem Fachmagazin DNV - DerNeue Vertrieb geben Enrique Tarragona, Geschäftsführer Zeit Onlinefür Marketing und Vertrieb, sowie Nils von der Kall, Leiter Vertriebund Marketing beim Zeitverlag, Einblicke in die ersten Ergebnisse desBezahlmodells.Demnach konnte Zeit Online seit der Einführung der Paywall 200.000Registrierungen und 10.000 Probe-Abonnements generieren. Die beidenVerlagsmanager zeigten sich mit dieser Entwicklung zufrieden. Daraufaufbauend wollen sie nun die gewonnen Daten nutzen, um Vermarktungund Abo-Akquise auszubauen. "Wir denken zum Beispiel darüber nach,die Daten anonymisiert zu nutzen um unser Targeting zu veredeln",erklärt Tarragona.Laut von der Kall verfolgt Die Zeit dabei den Ansatz, Digital- undPrint-Produkt als Einheit zu betrachten und stärker aus Sicht derMarke zu denken. "Unsere Philosophie ist es, dem Kunden nichtvorzuschreiben, wie er Die Zeit zu nutzen hat", sagt der Vertriebs-und Marketingexperte. "Wir müssen dem Kunden Die Zeit in jedem Formatbieten, das er haben will. Denn der Kunde wird sich niemals nachunseren technologischen Präferenzen richten, sondern hat seineeigenen Vorlieben."Der komplette Beitrag findet sich in der aktuellenDNV-Printausgabe 16/2017:http://www.dnv-online.net/_rubric/index.php?rubric=79