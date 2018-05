München (ots) - Nach seiner gescheiterten Ehe mit Sarah Lombardi(25) sieht man Pietro Lombardi (25) endlich wieder Strahlen. Exklusivin Closer (EVT. 9.5.) packt der Superstar aus über die Frau, die beimVideodreh für sein neues Musikvideo zur Single "Phänomenal"(erscheint am 18. Mai) an seiner Seite ist."Wir haben uns erst im Rahmen dieser Dreharbeiten kennengelernt -uns aber gleich prima verstanden", so Pietro. "Sie ist nicht nur einebildschöne Frau, sondern auch ein feiner Charakter. Es macht Spaß mitihr, und sie kann sich gut bewegen." Bei der Frau handelt es sich umdas Schweizer Model Sandra Kaminska (21). "Wir haben lange nach einemModel gesucht, wurden aber nicht fündig. Als ich Sandras Fotos sah,war ich gleich angetan", schwärmt Pietro. "Sie ist total natürlich.Ich wollte kein Mädel, das so operiert ist und fake wirkt. Sie warperfekt. Sie ist keine Frau für eine Nacht, sondern zum Heiraten."Doch ganz so weit denkt der Sänger dann doch noch nicht. "Wir sindkein Paar oder so. Nur vor der Kamera. Dahinter lernen wir unskennen. Die Dreharbeiten waren perfekt. Eine tolle Zeit und der Clipwird Hammer." Denn zum Verlieben braucht Pietro mehr Zeit. "So wasdauert bei mir extrem lange. Das ist auch eine Sache, für die ich mirZeit nehmen möchte. Aber klar: Ich bin Single, bereit für eine neueLiebe und verstecke mich nicht."Auch andersrum hegt Sandra Sympathien für Pietro. "Er hat michbeeindruckt. Pietro hat eine super Stimme und ist ein echterGentleman. Nach nur einem Tag hatte man das Gefühl, dass man sichschon monatelang kennt." Was Sandra nicht kannte, ist Pietros bewegteVergangenheit. "Von seiner Trennung und dem ganzen Drumherum habe ichin der Schweiz nichts mitbekommen. Das geht mich aber auch nichtsan", sagt sie.Hinweis an die Redaktionen:Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe vonCloser (Nr. 20/2018, EVT 09.05.). Auszüge sind bei Nennung der QuelleCloser zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Sie sichbitte an die Redaktion Closer, Angela Meier-Jakobsen, Telefon:040/3019-2550.Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationNatja RieberT +49 40 30 19 10 88natja.rieber@bauermedia.comwww.bauermediagroup.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Closer, übermittelt durch news aktuell