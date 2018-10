Hamburg (ots) - Sobald Sylvie Meis auf Instagram ein Bikini-Bildpostet, drückt Paul Janke auf Like - und sendet kleineLiebesbotschaften. "Was ist denn nun mit uns?", schrieb er vergangeneWoche unter ihr Foto aus dem Miami-Urlaub. Wie seine wahren Gefühleaussehen, verriet der Ex-Bachelor nun im exklusiven Gespräch mitCloser (EVT 10.10.)."Ich fand Sylvie schon supersexy, als ich 2013 bei 'Let's Dance'mitgemacht habe", verrät Paul Janke. "Sie kann sich kleiden und hatStil - und sie bleibt bei ihrem Aussehen immer am Ball." Dass Sylvieschon einen zwölfjährigen Sohn hat, stört Paul nicht: "MeineEx-Freundin hatte auch zwei Kinder, die ich geliebt habe, und siemich. Eigener Nachwuchs wäre natürlich ebenfalls toll", sagt er. "Ichwürde ganz klar zu ihr stehen!"Der Ex-Bachelor hat auch schon eine Taktik, um Sylvies Herz zugewinnen: "Ich überlege, ihr einen Strauß Rosen nach Hause zuschicken, sobald sie wieder in Hamburg ist."Hinweis an die Redaktionen:Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe vonCloser (Nr. 42/2018, EVT 10.10.). Auszüge sind bei Nennung der QuelleCloser zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Sie sichbitte an die Redaktion Closer, Angela Meier-Jakobsen, Telefon:040/3019-2550.Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 700 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 17 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationKatrin HienzschT +49 40 30 19 10 28katrin.hienzsch@bauermedia.comwww.bauermediagroup.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Closer, übermittelt durch news aktuell