Exklusiv in Closer: Darum ist die Hochzeit von Sylvie Meis (39) und Charbel Aouad (35) geplatzt! (FOTO)

Hamburg (ots) -Was für ein Drama! Eigentlich wollte Sylvie ihrem Charbel schonbald das Jawort geben - doch nun ist die Hochzeit kurzfristigabgesagt worden. Im exklusiven Interview mit Closer (EVT 23.08.)verrät Sylvie, wie es dazu kam.Der offizielle Grund: Die Holländerin hat hinsichtlich ihrereigenen Mode-Kollektion einen wahren Mega-Deal an Land gezogen undist beruflich extrem eingespannt. "Aktuell leiden private Projekteleider ein wenig unter meiner hohen, beruflichen Verantwortung",erklärt Sylvie - und versucht gar nicht erst, die geplatzte Hochzeitzu verheimlichen. "Ich muss nun mal Entscheidungen treffen", ergänztdas Model.Nur ein Vorwand? Nach dem Mega-Zoff im gemeinsamen Liebes-Urlaub -Closer berichtete - ist in Insider-Kreisen jetzt sogar von einerLiebes-Krise die Rede. Aber Sylvie versichert, dass zwischen ihr undCharbel alles in Ordnung sein soll: "Ich bin privat weiterhinglücklich - auch wenn ich da zuletzt etwas kürzertreten musste."