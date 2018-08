Lübeck (ots) - Spektakuläre News für Filmfans: Im CineStar kannman jetzt sein eigenes Programm unter https://de.demand.film/zusammenstellen - der erste Film dieses "on demand"-Pilotprojektessteht ab dem 20. September 2018 auf dem Programm.Schon die Filmpremiere fand im Kino in der KulturBrauerei vonCineStar statt - und am 20. September beginnt mit dem offiziellenStarttermin von "Schneeflöckchen" ein bahnbrechendes neues Kapitel inSachen "Kinoprogramm": Das internationale Unternehmen Demand.Filmeröffnet sein Deutschlandgeschäft exklusiv mit dem Hauptkinopartner,der bundesweit vertretenen CineStar-Gruppe. Hier können die Gästekünftig ihr eigenes "on demand"-Filmprogramm auswählen! Alleteilnehmenden Kinos unter cinestar.de.Zusammen mit dem Hauptpartner CineStar startet der VerleiherDemand.Film in Deutschland sein innovatives und erfolgreichesGeschäftsmodell - nach riesigen Erfolgen in den USA, in Kanada,Irland, England, Neuseeland und Australien. Anstatt auf das Programmdes Kinos angewiesen zu sein, bucht der Kinogänger dabeiVorstellungen "on demand" und wird so praktisch zum eigenenProgrammmacher. Dabei kann man einfach Tickets für vorhandeneVorstellungen vorab kaufen oder selbst Veranstalter einerKinovorführung werden und seine Freunde "einladen", das Kinoerlebnisauf der großen Leinwand zu teilen."Wir freuen uns, dieser wegweisenden Entwicklung eine Plattformbieten und als offizieller Hauptpartner wirken zu dürfen", sagtOliver Fock, Geschäftsführer der CineStar-Gruppe. "Das brandneueKonzept von Demand.Film verbindet Streaming-Sehgewohnheiten mit derhochkarätigen Technik und Event-Atmosphäre unserer modernen Kinos. Sowird ein gänzlich neues Erlebnis kreiert - und das bundesweit." DavidDoepel, CEO und Managing Director Demand.Film, ergänzt: "In anderenMärkten erzielen wir sehr gute Ergebnisse und durch die Erweiterungum Deutschland wird unser Netzwerk auf 2.500 Kinos weltweit erhöht.Darüber hinaus bedeutet sie unsere Markteinführung inKontinentaleuropa. Gerade Kinoproduktionen mit einer klarenZielgruppe wie Genrefilme oder Dokumentationen passen sehr gut inunser Modell."Den Einstieg in Deutschland wagt Demand.Film mit "Schneeflöckchen"von Regisseur Adolfo J. Kolmerer und Drehbuchautor Arend Remmers,einem "wilden Genre-Mix" (mediabiz) mit Starbesetzung. Neben denbeiden Hauptdarstellern Reza Brojerdi und Erkan Acar sind XeniaAssenza, David Masterson, Alexander Schubert, Adrian Topol, GedeonBurkhard, Bruno Eyron, Eskindir Tesfay, Selam Tadese, Antonio Wannek,David Gant (Braveheart), Mathis Landwehr, Martin Goeres und JudithHoersch als "Schneeflöckchen" vor der Kamera zu sehen.CineStar wünscht allen Gästen viel Spaß mit "Schneeflöckchen" (FSK12, ca. 121 Minuten) und dem kommenden Programm von Demand.Film(https://de.demand.film/) im Kino.Pressekontakt:ZPR GmbHSandra von ZabienskySandra BackhausAn der Alster 8520099 HamburgTel.: 040-29 81 35-11/12presse@cinestar.deCineStar-GruppeMühlenbrücke 9D-23552 Lübeckcinestar.deOriginal-Content von: CineStar, übermittelt durch news aktuell